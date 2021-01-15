https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593116519.html

ФБР арестовало более сотни участников беспорядков в Вашингтоне

ФБР арестовало более сотни участников беспорядков в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований США арестовало более 100 участников беспорядков недельной давности в Вашингтоне и идентифицировало более 200 потенциальных... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T01:13

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2021-01-15T01:13

захват капитолия в вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральное бюро расследований США арестовало более 100 участников беспорядков недельной давности в Вашингтоне и идентифицировало более 200 потенциальных нарушителей, заявил глава ФБР Кристофер Рэй.Он заявил, что хочет жестко предостеречь тех, кто может попытаться повторить нечто подобное - не выходить на акции."С 6 января мы уже идентифицировали больше 200 человек. Мы знаем, кто вы. Если вы будете там, то агенты ФБР вас найдут", - предупредил Рэй.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/dzhuliani-1593032100.html

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фбр, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире