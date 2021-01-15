ФБР арестовало более сотни участников беспорядков в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральное бюро расследований США арестовало более 100 участников беспорядков недельной давности в Вашингтоне и идентифицировало более 200 потенциальных нарушителей, заявил глава ФБР Кристофер Рэй.
"Мы и наши партнеры уже арестовали более 100 человек, участвовавших в преступной деятельности прошлой недели - осаде Капитолия - и продолжаем разрабатывать множество других связанных с этим расследованием", - сказал Рэй на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.
Он заявил, что хочет жестко предостеречь тех, кто может попытаться повторить нечто подобное - не выходить на акции.
"С 6 января мы уже идентифицировали больше 200 человек. Мы знаем, кто вы. Если вы будете там, то агенты ФБР вас найдут", - предупредил Рэй.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.