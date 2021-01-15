https://ria.ru/20210115/ioannikiy-1593198246.html
Схиархимандрита Иоанникия из общины под Иваново лишили сана
Схиархимандрита Иоанникия из общины под Иваново лишили сана
Церковный суд Кинешемской епархии Русской православной церкви лишил схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) священнического сана, теперь судебное решение должен... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:30
2021-01-15T14:30
2021-01-15T14:30
религия и мировоззрение
религия
татьяна ефименко
евгений марченко
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Церковный суд Кинешемской епархии Русской православной церкви лишил схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) священнического сана, теперь судебное решение должен утвердить патриарх Кирилл, сообщается на сайте епархии.В начале октября депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. Во время доследственной проверки схиархимандрита освободили от должности и запретили в священнослужении до рассмотрения его дела в епархиальном суде.Позже СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ. Также не имеют отношения к РПЦ и найденные документы об отчуждении недвижимого имущества в пользу бывшего настоятеля прихода и связанных с ним лиц."12 января церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия (Ефименко), признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана", - говорится в сообщении на сайте епархии.Решение суда может быть обжаловано и "подлежит утверждению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", уточняют в епархии.В конце декабря члены епархиального совета Кинешемской епархии обратились с открытым письмом к Иоанникию, в котором предупредили его о возможности лишения священнического сана, призвали покаяться и не уходить в раскол.
https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html
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религия, татьяна ефименко, евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Церковный суд Кинешемской епархии Русской православной церкви лишил схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) священнического сана, теперь судебное решение должен утвердить патриарх Кирилл, сообщается на сайте епархии.
В начале октября депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. Во время доследственной проверки схиархимандрита освободили от должности и запретили в священнослужении до рассмотрения его дела в епархиальном суде.
Позже СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ. Также не имеют отношения к РПЦ и найденные документы об отчуждении недвижимого имущества в пользу бывшего настоятеля прихода и связанных с ним лиц.
"12 января церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия (Ефименко), признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана", - говорится в сообщении на сайте епархии.
Решение суда может быть обжаловано и "подлежит утверждению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", уточняют в епархии.
В конце декабря члены епархиального совета Кинешемской епархии обратились с открытым письмом к Иоанникию, в котором предупредили его о возможности лишения священнического сана, призвали покаяться и не уходить в раскол.