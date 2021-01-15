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https://ria.ru/20210115/illarionov-1593192979.html
Илларионова уволили из Института Катона после поста о выборах в США
Илларионова уволили из Института Катона после поста о выборах в США
Бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов, усомнившийся в итогах выборов в США, больше не работает в американском экспертном Институте... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:13
2021-01-15T14:13
капитолий
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джо байден
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов, усомнившийся в итогах выборов в США, больше не работает в американском экспертном Институте Катона, говорится на сайте организации.Его имя исчезло из списка экспертов, а на личной страничке он значится как бывший старший научный сотрудник. На запрос РИА Новости о комментарии институт пока не ответил.Сам Илларионов подтвердил в "Живом журнале", что больше не работает в Институте Катона. По его словам, причиной этого стали постскриптумы к его постам о беспорядках в Капитолии.В этих записях Илларионов, в частности, называет события в Вашингтоне "Cпецоперацией "Ловушка". По его утверждению, протесты в Вашингтоне были мирными, хотя сторонники движения BLM пытались устроить провокацию. Единственным местом, заявил Илларионов, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, "к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц".Кроме того, Илларионов выразил сомнение в итогах президентских выборов — по его словам, кто одержал победу, неизвестно, так как в некоторых штатах результаты оспаривались и, соответственно, неизвестно число выборщиков за каждого кандидата. А руководство Демократической партии, "стремящееся установить в стране свое монопольное господство", Илларионов обвинил в том, что оно разрушает ключевые политические и правовые институты.После публикации этих комментариев в личном блоге Илларионова Институт Катона начал служебное расследование. Представитель организации Кори Уолен заявила, что посты "обсуждаются руководителями" и напрямую с самим автором. Беспорядки в Капитолии в институте назвали атакой на конституцию США.Сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили беспорядки в центре Вашингтона после того, как он выступил перед ними на митинге и призвал идти к Капитолию, где сенат и палата представителей проводили заседание по утверждению итогов президентских выборов. Протестующие осадили здание, затем ворвались в него и устроили погром. В беспорядках погибли четверо протестующих и один полицейский. Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из Капитолия, а конгресс возобновил заседание и утвердил Джо Байдена новым президентом.Представители Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, а палата представителей вынесла ему импичмент.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Илларионова уволили из Института Катона после поста о выборах в США

14:13 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАндрей Илларионов
Андрей Илларионов - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов, усомнившийся в итогах выборов в США, больше не работает в американском экспертном Институте Катона, говорится на сайте организации.
Его имя исчезло из списка экспертов, а на личной страничке он значится как бывший старший научный сотрудник.
"Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год", — говорится в биографии.
На запрос РИА Новости о комментарии институт пока не ответил.
Сам Илларионов подтвердил в "Живом журнале", что больше не работает в Институте Катона. По его словам, причиной этого стали постскриптумы к его постам о беспорядках в Капитолии.
В этих записях Илларионов, в частности, называет события в Вашингтоне "Cпецоперацией "Ловушка". По его утверждению, протесты в Вашингтоне были мирными, хотя сторонники движения BLM пытались устроить провокацию. Единственным местом, заявил Илларионов, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, "к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц".
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Кроме того, Илларионов выразил сомнение в итогах президентских выборов — по его словам, кто одержал победу, неизвестно, так как в некоторых штатах результаты оспаривались и, соответственно, неизвестно число выборщиков за каждого кандидата. А руководство Демократической партии, "стремящееся установить в стране свое монопольное господство", Илларионов обвинил в том, что оно разрушает ключевые политические и правовые институты.
После публикации этих комментариев в личном блоге Илларионова Институт Катона начал служебное расследование. Представитель организации Кори Уолен заявила, что посты "обсуждаются руководителями" и напрямую с самим автором. Беспорядки в Капитолии в институте назвали атакой на конституцию США.
Сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили беспорядки в центре Вашингтона после того, как он выступил перед ними на митинге и призвал идти к Капитолию, где сенат и палата представителей проводили заседание по утверждению итогов президентских выборов. Протестующие осадили здание, затем ворвались в него и устроили погром. В беспорядках погибли четверо протестующих и один полицейский. Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из Капитолия, а конгресс возобновил заседание и утвердил Джо Байдена новым президентом.
Представители Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, а палата представителей вынесла ему импичмент.
 
КапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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