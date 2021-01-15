МИД прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Доказательств, что икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Сараево, приобретена последним владельцем незаконно, до сих пор не предъявлено, заявил МИД РФ.
В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
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"Несмотря на то, что российская сторона по дипломатическим каналам вернула икону дарителям для уточнения ее происхождения, в медийном пространстве БиГ и ряда других стран продолжают распространяться бездоказательные спекуляции о судьбе иконы, бросающие тень на Россию", - говорится сообщении, размещенном в Facebook российского МИД.
"Тиражируя инсинуации, основанные исключительно на догадках их авторов, ангажированные массмедиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счетов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны в глазах своей аудитории. До сих пор не было предъявлено доказательств незаконности приобретения иконы последним владельцем", - отметили в МИД.
В российском ведомстве указали, что некоторые журналисты выдают собственные фантазии за проверенную информацию, вместо того чтобы дождаться официального заключения по иконе.
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"К сожалению, в очередной раз отмечаем, что некоторые средства массовой информации, следуя любимой западной "забаве" везде и во всем искать "руку Кремля", готовы использовать любой – в том числе максимально неуместный – повод для усиления антироссийской пропаганды", - заключается в сообщении.