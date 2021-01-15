https://ria.ru/20210115/ikona-1593244171.html

МИД прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы

МИД прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы

Доказательств, что икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Сараево, приобретена последним владельцем незаконно, до сих пор не... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:52

2021-01-15T17:52

2021-01-15T17:52

милорад додик

сергей лавров

москва

босния и герцеговина

сараево

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Доказательств, что икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Сараево, приобретена последним владельцем незаконно, до сих пор не предъявлено, заявил МИД РФ.В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве."Тиражируя инсинуации, основанные исключительно на догадках их авторов, ангажированные массмедиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счетов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны в глазах своей аудитории. До сих пор не было предъявлено доказательств незаконности приобретения иконы последним владельцем", - отметили в МИД.В российском ведомстве указали, что некоторые журналисты выдают собственные фантазии за проверенную информацию, вместо того чтобы дождаться официального заключения по иконе.

https://ria.ru/20201224/ikona-1590782533.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ikona-1592115177.html

москва

босния и герцеговина

сараево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милорад додик, сергей лавров, москва, босния и герцеговина, сараево, в мире