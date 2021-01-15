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МИД прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы
МИД прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы
Доказательств, что икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Сараево, приобретена последним владельцем незаконно, до сих пор не... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:52
2021-01-15T17:52
милорад додик
сергей лавров
москва
босния и герцеговина
сараево
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Доказательств, что икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Сараево, приобретена последним владельцем незаконно, до сих пор не предъявлено, заявил МИД РФ.В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве."Тиражируя инсинуации, основанные исключительно на догадках их авторов, ангажированные массмедиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счетов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны в глазах своей аудитории. До сих пор не было предъявлено доказательств незаконности приобретения иконы последним владельцем", - отметили в МИД.В российском ведомстве указали, что некоторые журналисты выдают собственные фантазии за проверенную информацию, вместо того чтобы дождаться официального заключения по иконе.
https://ria.ru/20201224/ikona-1590782533.html
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москва
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милорад додик, сергей лавров, москва, босния и герцеговина, сараево, в мире

МИД прокомментировал ситуацию вокруг подаренной Лаврову иконы

17:52 15.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Доказательств, что икона, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Сараево, приобретена последним владельцем незаконно, до сих пор не предъявлено, заявил МИД РФ.
В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:35
В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы

"Несмотря на то, что российская сторона по дипломатическим каналам вернула икону дарителям для уточнения ее происхождения, в медийном пространстве БиГ и ряда других стран продолжают распространяться бездоказательные спекуляции о судьбе иконы, бросающие тень на Россию", - говорится сообщении, размещенном в Facebook российского МИД.

"Тиражируя инсинуации, основанные исключительно на догадках их авторов, ангажированные массмедиа манипулируют данным сюжетом для сведения политических счетов внутри БиГ и для дискредитации нашей страны в глазах своей аудитории. До сих пор не было предъявлено доказательств незаконности приобретения иконы последним владельцем", - отметили в МИД.
В российском ведомстве указали, что некоторые журналисты выдают собственные фантазии за проверенную информацию, вместо того чтобы дождаться официального заключения по иконе.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 11:32
"Икона обожгла руки". Кулеба обвинил Додика во лжи

"К сожалению, в очередной раз отмечаем, что некоторые средства массовой информации, следуя любимой западной "забаве" везде и во всем искать "руку Кремля", готовы использовать любой – в том числе максимально неуместный – повод для усиления антироссийской пропаганды", - заключается в сообщении.

 
Милорад ДодикСергей ЛавровМоскваБосния и ГерцеговинаСараевоВ мире
 
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