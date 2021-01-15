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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210115/guanchzhou-1593161448.html
Более 100 компаний КНР посетили выставочный зал Russian Food в Гуанчжоу
Более 100 компаний КНР посетили выставочный зал Russian Food в Гуанчжоу
Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил в интервью ИА Sputnik, что с момента открытия выставочного... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:10
2021-01-15T12:10
россия-китай: главное
гуанчжоу
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МОСКВА, 15 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил в интервью ИА Sputnik, что с момента открытия выставочного зала RussianFood в Гуанчжоу 1 января его посетили представители 100 китайских оптовых компаний и тысячи обычных покупателей.В Гуанчжоу 1 января 2021 года состоялась церемония открытия крупнейшего в Китае выставочного зала российских продуктов. Проект реализован РАСПП при поддержке крупных предприятий Lihuang Group и Kaisa Group Development Company. Представленные в выставочном зале товары можно оптом заказать прямо из России.Виталий Манкевич рассказал: "Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса неуклонно растет. Цель проекта - представить жителям Южного Китая отличные образцы российских продуктов питания".Глава РАСПП заметил, что самыми популярными товарами, выставленными в Russian Food в Гуанчжоу являются макароны, водка, пиво и сладости. Уже отгружена из России в Китай первая пробная партия печенья и овсяных хлопьев.Манкевич добавил: "Мясные продукты вызвали большой интерес у китайских покупателей, и сейчас продолжаются переговоры о контейнерных перевозках птицы и молочных продуктов".По данным Минсельхоза России, с 1 января по 6 декабря 2020 года совокупный экспорт продукции агропромышленного комплекса России в Китай увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,7 миллиарда долларов. Китай остается основным зарубежным покупателем продукции российского агропромышленного комплекса. В страну отгружаются 13,9% российской сельхозпродукции, в прошлом году — 12,5%. В целом объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем увеличился за 11 месяцев на 11%, до 4,9 миллиарда долларов, сообщает ChinaLogist.ru.
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гуанчжоу

Более 100 компаний КНР посетили выставочный зал Russian Food в Гуанчжоу

12:10 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСладости
Сладости - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил в интервью ИА Sputnik, что с момента открытия выставочного зала RussianFood в Гуанчжоу 1 января его посетили представители 100 китайских оптовых компаний и тысячи обычных покупателей.
В Гуанчжоу 1 января 2021 года состоялась церемония открытия крупнейшего в Китае выставочного зала российских продуктов. Проект реализован РАСПП при поддержке крупных предприятий Lihuang Group и Kaisa Group Development Company. Представленные в выставочном зале товары можно оптом заказать прямо из России.
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Виталий Манкевич рассказал: "Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса неуклонно растет. Цель проекта - представить жителям Южного Китая отличные образцы российских продуктов питания".
Глава РАСПП заметил, что самыми популярными товарами, выставленными в Russian Food в Гуанчжоу являются макароны, водка, пиво и сладости. Уже отгружена из России в Китай первая пробная партия печенья и овсяных хлопьев.
Манкевич добавил: "Мясные продукты вызвали большой интерес у китайских покупателей, и сейчас продолжаются переговоры о контейнерных перевозках птицы и молочных продуктов".
По данным Минсельхоза России, с 1 января по 6 декабря 2020 года совокупный экспорт продукции агропромышленного комплекса России в Китай увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,7 миллиарда долларов. Китай остается основным зарубежным покупателем продукции российского агропромышленного комплекса. В страну отгружаются 13,9% российской сельхозпродукции, в прошлом году — 12,5%. В целом объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем увеличился за 11 месяцев на 11%, до 4,9 миллиарда долларов, сообщает ChinaLogist.ru.
 
Россия-Китай: ГлавноеГуанчжоу
 
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