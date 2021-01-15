https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593210178.html
Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
Коллектив киножурнала "Ералаш" поблагодарил за все своего художественного руководителя Бориса Грачевского, скончавшегося на 72-м году жизни. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:24
2021-01-15T15:24
2021-01-15T15:24
культура
умер борис грачевский
борис грачевский
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Коллектив киножурнала "Ералаш" поблагодарил за все своего художественного руководителя Бориса Грачевского, скончавшегося на 72-м году жизни.Грачевский умер в четверг из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
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умер борис грачевский, борис грачевский, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Коллектив киножурнала "Ералаш" поблагодарил за все своего художественного руководителя Бориса Грачевского
, скончавшегося на 72-м году жизни.
Грачевский умер в четверг из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Спасибо Вам за все, дядя Боря Ералаш", - говорится в сообщении киножурнала в Facebook.
Борис Грачевский - режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).