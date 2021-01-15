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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593157164.html
Актриса Ардова назвала Грачевского очень искренним человеком
Актриса Ардова назвала Грачевского очень искренним человеком
Худрук "Ералаша", режиссер и сценарист Борис Грачевский был искренним человеком, его уход стал неожиданностью, заявила РИА Новости актриса Анна Ардова, которая... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:22
2021-01-15T11:22
культура
умер борис грачевский
россия
борис грачевский
кино и сериалы
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Худрук "Ералаша", режиссер и сценарист Борис Грачевский был искренним человеком, его уход стал неожиданностью, заявила РИА Новости актриса Анна Ардова, которая снялась в художественном фильме Грачевского "Крыша".Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса."Он искренний. Очень жаль, это так неожиданно... Мы виделись летом... Конечно, мне очень жалко, прямо очень жаль. Я не ожидала, как, собственно, и всегда, это невозможно ожидать. Пусть он покоится с миром", - сказала Ардова.Борис Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
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умер борис грачевский, россия, борис грачевский, кино и сериалы

Актриса Ардова назвала Грачевского очень искренним человеком

11:22 15.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель журнала "Ералаш" Борис Грачевский
Художественный руководитель журнала Ералаш Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Худрук "Ералаша", режиссер и сценарист Борис Грачевский был искренним человеком, его уход стал неожиданностью, заявила РИА Новости актриса Анна Ардова, которая снялась в художественном фильме Грачевского "Крыша".
Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса.
"Он искренний. Очень жаль, это так неожиданно... Мы виделись летом... Конечно, мне очень жалко, прямо очень жаль. Я не ожидала, как, собственно, и всегда, это невозможно ожидать. Пусть он покоится с миром", - сказала Ардова.
Борис Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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КультураУмер Борис ГрачевскийРоссияБорис ГрачевскийКино и сериалы
 
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