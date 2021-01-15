https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593141419.html

Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского

Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский был выдающимся организатором, отдавался любимому делу без остатка и был настоящим волшебником, подарившим счастливое детство... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:00

2021-01-15T10:00

2021-01-15T10:00

культура

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общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Худрук "Ералаша" Борис Грачевский был выдающимся организатором, отдавался любимому делу без остатка и был настоящим волшебником, подарившим счастливое детство многим советским и российским детям, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса."Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе ведомства.Министр отметила, что Грачевский был выдающимся организатором, неравнодушным и увлеченным человеком."Он обладал невероятной жизнерадостностью, тонко чувствовал людей и отдавался любимому делу без остатка. Благодаря его таланту, созидательной энергии и искренности отечественный кинематограф пополнился замечательными историями, такими близкими и знакомыми каждому нашему соотечественнику", - подчеркнула Любимова.Министр также выразила глубокие соболезнования родным и близким Грачевского.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114428.html

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593125554.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис грачевский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга любимова, борис грачевский, коронавирусы, общество