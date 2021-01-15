https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593118539.html
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Борис Грачевский
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Борис Грачевский
Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:58
2021-01-15T01:58
2021-01-15T06:52
умер борис грачевский
культура
владимир долинский
россия
борис грачевский
елена драпеко
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни.Информацию о смерти Грачевского РБК подтвердил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Ушла эпохаГрачевский оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия, заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя смерть режиссера."Не верится, смерть и Грачевский несовместимые понятия, такой живой, такой веселый, такой энергичный человек, просто не укладывается в голове… Для меня это ужасный удар", - сказала РИА Новости Драпеко.Парламентарий выразила соболезнования близким и родным режиссера, а также всем зрителям. По словам Драпеко, с Грачевским ушла эпоха."Ужасное горе"Борис Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой, рассказал РИА Новости композитор, народный артист России Алексей Рыбников.По его словам, режиссер был жизнелюбивым и счастливейший человеком."Это ужасное горе. Для меня он был светлой личностью. В памяти многих он останется прекрасным человеком, подарившим нам множество счастливых минут в его журнале. Его все любили. Для нас это невосполнимая утрата", - добавил Рыбников.Госпитализация ГрачевскогоВ конце декабря Грачевского госпитализировали с коронавирусом в городскую больницу № 52 в Москве. Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее оно стабилизировалось, однако в четверг друг режиссера, актер Владимир Долинский, сообщил РИА Новости, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.Ранее сообщалось, что Грачевский заразился коронавирусом и изначально лечился дома. Впоследствии его госпитализировали, чтобы врачи могли контролировать ход течения болезни.Грачевский был членом Российской академии кинематографических искусств, входил в большое жюри национальной литературной премии "Поэт года", был удостоен различных званий и наград. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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умер борис грачевский, владимир долинский, россия, борис грачевский, елена драпеко
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский
, боровшийся с COVID-19
, умер на 72-м году жизни.
" Все... Боря Грачевский, 35 лет дружбы... Не могу...", - написал в Facebook поэт Симон Осиашвили.
Информацию о смерти Грачевского РБК
подтвердил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин
.
Ушла эпоха
Грачевский оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия, заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко
, комментируя смерть режиссера.
"Не верится, смерть и Грачевский несовместимые понятия, такой живой, такой веселый, такой энергичный человек, просто не укладывается в голове… Для меня это ужасный удар", - сказала РИА Новости Драпеко.
Парламентарий выразила соболезнования близким и родным режиссера, а также всем зрителям. По словам Драпеко, с Грачевским ушла эпоха.
"Ужасное горе"
Борис Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой, рассказал РИА Новости композитор, народный артист России Алексей Рыбников
.
По его словам, режиссер был жизнелюбивым и счастливейший человеком.
"Это ужасное горе. Для меня он был светлой личностью. В памяти многих он останется прекрасным человеком, подарившим нам множество счастливых минут в его журнале. Его все любили. Для нас это невосполнимая утрата", - добавил Рыбников.
Госпитализация Грачевского
В конце декабря Грачевского госпитализировали с коронавирусом в городскую больницу № 52 в Москве. Его состояние оценивали как тяжелое. Позднее оно стабилизировалось, однако в четверг друг режиссера, актер Владимир Долинский
, сообщил РИА Новости, что тот снова находится в медикаментозном сне, а его состояние стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что Грачевский заразился коронавирусом и изначально лечился дома. Впоследствии его госпитализировали, чтобы врачи могли контролировать ход течения болезни.
Грачевский был членом Российской академии кинематографических искусств, входил в большое жюри национальной литературной премии "Поэт года", был удостоен различных званий и наград.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.