https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114811.html

Драпеко заявила, что на "Ералаше" выросли целые поколения

Драпеко заявила, что на "Ералаше" выросли целые поколения

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:50

2021-01-15T00:50

2021-01-15T00:50

культура

умер борис грачевский

россия

борис грачевский

елена драпеко

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Худрук "Ералаша" Борис Грачевский оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия, заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Грачевский, боровшийся с коронавирусом, скончался в четверг.Парламентарий выразила соболезнования близким и родным Грачевского, а также всем зрителям. По словам Драпеко, с Грачевским ушла эпоха."Грачевский – это же эпоха нашего детского кино. Несколько поколений выросло на "Ералаше", и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного совершенно организатора производства", - сказала Драпеко.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114663.html

россия

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