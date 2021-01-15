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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114811.html
Драпеко заявила, что на "Ералаше" выросли целые поколения
Драпеко заявила, что на "Ералаше" выросли целые поколения
Худрук "Ералаша" Борис Грачевский оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:50
2021-01-15T00:50
культура
умер борис грачевский
россия
борис грачевский
елена драпеко
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Худрук "Ералаша" Борис Грачевский оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия, заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Грачевский, боровшийся с коронавирусом, скончался в четверг.Парламентарий выразила соболезнования близким и родным Грачевского, а также всем зрителям. По словам Драпеко, с Грачевским ушла эпоха."Грачевский – это же эпоха нашего детского кино. Несколько поколений выросло на "Ералаше", и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного совершенно организатора производства", - сказала Драпеко.
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умер борис грачевский, россия, борис грачевский, елена драпеко

Драпеко заявила, что на "Ералаше" выросли целые поколения

00:50 15.01.2021
 
© Киностудия имени М. ГорькогоДетский юмористический киножурнал "Ералаш"
Детский юмористический киножурнал Ералаш - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Киностудия имени М. Горького
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Худрук "Ералаша" Борис Грачевский оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия, заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Грачевский, боровшийся с коронавирусом, скончался в четверг.
"Не верится, смерть и Грачевский несовместимые понятия, такой живой, такой веселый, такой энергичный человек, просто не укладывается в голове… Для меня это ужасный удар", - сказала РИА Новости Драпеко.
Парламентарий выразила соболезнования близким и родным Грачевского, а также всем зрителям. По словам Драпеко, с Грачевским ушла эпоха.
"Грачевский – это же эпоха нашего детского кино. Несколько поколений выросло на "Ералаше", и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного совершенно организатора производства", - сказала Драпеко.
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КультураУмер Борис ГрачевскийРоссияБорис ГрачевскийЕлена Драпеко
 
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