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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114663.html
Рыбников рассказал, каким человеком был Грачевский
Рыбников рассказал, каким человеком был Грачевский
Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:46
2021-01-15T00:48
умер борис грачевский
культура
россия
борис грачевский
алексей рыбников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой, рассказал РИА Новости композитор, народный артист России Алексей Рыбников.Грачевский, госпитализированный ранее с коронавирусом, скончался в четверг на 72-м году.По его словам, Грачевский был жизнелюбивым и счастливейший человеком."Это ужасное горе. Для меня он был светлой личностью. В памяти многих он останется прекрасным человеком, подарившим нам множество счастливых минут в его журнале. Его все любили. Для нас это невосполнимая утрата", - добавил Рыбников.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
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умер борис грачевский, россия, борис грачевский, алексей рыбников

Рыбников рассказал, каким человеком был Грачевский

00:46 15.01.2021 (обновлено: 00:48 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой, рассказал РИА Новости композитор, народный артист России Алексей Рыбников.
Грачевский, госпитализированный ранее с коронавирусом, скончался в четверг на 72-м году.
"Я потрясен, потому что нас с Борисом связывали долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Сколько я написал музыки для его "Ералаша", заставка, которая постоянно звучит, напоминает мне каждый раз о тех счастливых, молодых годах на киностудии Горького, когда мы с ним работали. Тяжело говорить", - рассказал он.
По его словам, Грачевский был жизнелюбивым и счастливейший человеком.
"Это ужасное горе. Для меня он был светлой личностью. В памяти многих он останется прекрасным человеком, подарившим нам множество счастливых минут в его журнале. Его все любили. Для нас это невосполнимая утрата", - добавил Рыбников.
Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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КультураУмер Борис ГрачевскийРоссияБорис ГрачевскийАлексей Рыбников
 
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