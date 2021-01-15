https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593114663.html

Рыбников рассказал, каким человеком был Грачевский

Рыбников рассказал, каким человеком был Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:46

2021-01-15T00:46

2021-01-15T00:48

умер борис грачевский

культура

россия

борис грачевский

алексей рыбников

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой, рассказал РИА Новости композитор, народный артист России Алексей Рыбников.Грачевский, госпитализированный ранее с коронавирусом, скончался в четверг на 72-м году.По его словам, Грачевский был жизнелюбивым и счастливейший человеком."Это ужасное горе. Для меня он был светлой личностью. В памяти многих он останется прекрасным человеком, подарившим нам множество счастливых минут в его журнале. Его все любили. Для нас это невосполнимая утрата", - добавил Рыбников.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593113942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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