https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593113942.html

Главред "Карусели" прокомментировал смерть Грачевского

Главред "Карусели" прокомментировал смерть Грачевского

Худруг "Ералаша" Борис Грачевский шутил при любых обстоятельствах и этим обезоруживал, рассказала главный редактор телеканала "Карусель" Вера Оболонкина,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:20

2021-01-15T00:20

2021-01-15T00:20

культура

умер борис грачевский

россия

борис грачевский

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Худруг "Ералаша" Борис Грачевский шутил при любых обстоятельствах и этим обезоруживал, рассказала главный редактор телеканала "Карусель" Вера Оболонкина, отметив, что вещатель был рад возможности сотрудничать с ним.Ранее поэт Симон Осиашвили сообщил о смерти Грачевского, боровшегося с коронавирусом."Неудивительно, что именно он создал один из главных семейных юмористических проектов — Ералаш, который любили и любят взрослые и дети уже 46 лет и который с большим удовольствием смотрят зрители на телеканале "Карусель". Мы очень рады, что имели возможность сотрудничать с ним и регулярно общаться. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Бориса", - отметила глава телеканала.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593113808.html

россия

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2021

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