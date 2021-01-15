https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593113942.html
Главред "Карусели" прокомментировал смерть Грачевского
Главред "Карусели" прокомментировал смерть Грачевского
Худруг "Ералаша" Борис Грачевский шутил при любых обстоятельствах и этим обезоруживал, рассказала главный редактор телеканала "Карусель" Вера Оболонкина,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:20
2021-01-15T00:20
2021-01-15T00:20
культура
умер борис грачевский
россия
борис грачевский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Худруг "Ералаша" Борис Грачевский шутил при любых обстоятельствах и этим обезоруживал, рассказала главный редактор телеканала "Карусель" Вера Оболонкина, отметив, что вещатель был рад возможности сотрудничать с ним.Ранее поэт Симон Осиашвили сообщил о смерти Грачевского, боровшегося с коронавирусом."Неудивительно, что именно он создал один из главных семейных юмористических проектов — Ералаш, который любили и любят взрослые и дети уже 46 лет и который с большим удовольствием смотрят зрители на телеканале "Карусель". Мы очень рады, что имели возможность сотрудничать с ним и регулярно общаться. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Бориса", - отметила глава телеканала.
https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593113808.html
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умер борис грачевский, россия, борис грачевский