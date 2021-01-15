https://ria.ru/20210115/grachevkiy-1593197040.html

Худрук "Ералаша" был "гордым евреем" и посещал синагогу, рассказал раввин

Худрук "Ералаша" был "гордым евреем" и посещал синагогу, рассказал раввин

Главный раввин России Берл Лазар принес соболезнования в связи с кончиной худрука детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и назвал его "гордым евреем", РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:27

2021-01-15T14:27

2021-01-15T14:27

религия и мировоззрение

религия

борис грачевский

новости - религия и мировоззрение

александр бородай

федерация еврейских общин россии

берл лазар

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар принес соболезнования в связи с кончиной худрука детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского и назвал его "гордым евреем", который по праздникам всегда посещал синагогу.Грачевский скончался в четверг на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции."Можно сказать, что он жил для радости детей – в первую очередь, конечно, для вашей радости, но также и для радости всех мальчиков и девочек в стране и далеко за ее пределами", – отметил Лазар в обращении к семье Грачевского, которое распространила его пресс-служба.Он добавил, что Грачевский был членом еврейской общины и "гордым евреем", а еще "каждый еврейский праздник посещал синагогу в Марьиной Роще"."Наша традиция учит, что смерть – не исчезновение человека. <…> Каждой душе Бог дает задание, а когда оно выполнено, он призывает душу обратно к себе. Вашему покойному мужу и отцу досталось от Бога очень большое задание, и он выполнил его с честью. Своим творчеством он воспитывал миллионы детей на ценностях доброты и человечности, учил любви и уважению друг к другу, помогал сохранять оптимизм даже в самых сложных обстоятельствах", - пишет Лазар.В свою очередь президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода отметил, что уход Грачевского – "невосполнимая, личная и очень болезненная утрата для всех нас", и что "во всех общинах России будут звучать молитвы о поднятии его души"."Грачевский ушел очень молодым, будто источающим энергию до последнего. Кажется, что человек, подаривший миллионам телезрителей ребяческий и задорный смех, и не мог уйти по-другому", - сказал Борода, слова которого приводит пресс-служба ФЕОР. А детище Грачевского – юмористический журнал "Ералаш" – "не знает равных в мире", считает раввин."Это наш родной "блокбастер" среди фильмов для юношества. И это ощущается особенно остро сегодня, в эпоху заимствований и ремейков. Борис Юрьевич создал совершенно оригинальное произведение, понятное и родное", - сказал он в своем обращении к родственникам покойного.Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593187405.html

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