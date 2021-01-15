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Ситуацию с COVID-19 удается контролировать, заявила Голикова
Ситуацию с COVID-19 удается контролировать, заявила Голикова
Ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что в первую очередь это связано с научным... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:16
2021-01-15T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что в первую очередь это связано с научным потенциалом страны.Она связала это с тем, что в России сформирован научный потенциал, который позволяет своевременно и качественно принимать решения по управлению новой коронавирусной инфекцией. "Самое главное, что это сделано с самых первых дней", - подчеркнула вице-премьер. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Ситуацию с COVID-19 удается контролировать, заявила Голикова

19:16 15.01.2021 (обновлено: 19:34 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что в первую очередь это связано с научным потенциалом страны.

"Мы практически год работаем в условиях пандемии. Всем нам вместе удаётся держать ситуацию под контролем", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Она связала это с тем, что в России сформирован научный потенциал, который позволяет своевременно и качественно принимать решения по управлению новой коронавирусной инфекцией. "Самое главное, что это сделано с самых первых дней", - подчеркнула вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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