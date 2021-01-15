https://ria.ru/20210115/golikova-1593261029.html
Ситуацию с COVID-19 удается контролировать, заявила Голикова
Ситуацию с COVID-19 удается контролировать, заявила Голикова
Ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что в первую очередь это связано с научным... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:16
2021-01-15T19:16
2021-01-15T19:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что в первую очередь это связано с научным потенциалом страны.Она связала это с тем, что в России сформирован научный потенциал, который позволяет своевременно и качественно принимать решения по управлению новой коронавирусной инфекцией. "Самое главное, что это сделано с самых первых дней", - подчеркнула вице-премьер. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова