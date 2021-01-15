https://ria.ru/20210115/golikova-1593261029.html

Ситуацию с COVID-19 удается контролировать, заявила Голикова

Ситуацию с COVID-19 удается контролировать, заявила Голикова

Ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что в первую очередь это связано с научным... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:16

2021-01-15T19:16

2021-01-15T19:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что в первую очередь это связано с научным потенциалом страны.Она связала это с тем, что в России сформирован научный потенциал, который позволяет своевременно и качественно принимать решения по управлению новой коронавирусной инфекцией. "Самое главное, что это сделано с самых первых дней", - подчеркнула вице-премьер. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова