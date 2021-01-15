https://ria.ru/20210115/gazoprovod-1593216494.html
ЛНР обвинила Украину в теракте на газопроводе
ЛНР обвинила Украину в теракте на газопроводе
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева обвинила Киев в теракте на газопроводе в ЛНР. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:55
2021-01-15T15:55
2021-01-15T15:55
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева обвинила Киев в теракте на газопроводе в ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210111/obstrely-1592505992.html
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире