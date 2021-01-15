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Германия готова обсудить с Байденом санкции против "Северного потока — 2"
Германия готова обсудить с Байденом санкции против "Северного потока — 2"
Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:19
2021-01-15T14:19
северный поток — 2
хайко маас
мид германии
джо байден
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.В пятницу немецкое ведомство морского судоходства и гидрографии продлило разрешение на строительство "Северного потока — 2" в немецкой исключительной экономической зоне до конца мая.Он напомнил, что в принятом в декабре в США законе о возможных новых санкциях против проекта говорится о том, что по этому вопросу будут проводиться дискуссии на уровне правительств. "Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", - добавил министр.
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северный поток — 2, хайко маас, мид германии, джо байден, германия, сша, в мире

Германия готова обсудить с Байденом санкции против "Северного потока — 2"

14:19 15.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В пятницу немецкое ведомство морского судоходства и гидрографии продлило разрешение на строительство "Северного потока — 2" в немецкой исключительной экономической зоне до конца мая.

"Я не могу дать информацию, как поступят с этим разрешением те, кто будет проводить эти строительные работы. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать тему "Северного потока 2" с новой администрацией", - заявил Маас на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, как он относится к разрешению немецкого регулятора в свете смены власти в США.

Он напомнил, что в принятом в декабре в США законе о возможных новых санкциях против проекта говорится о том, что по этому вопросу будут проводиться дискуссии на уровне правительств. "Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", - добавил министр.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
08:00
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Хайко МаасМИД ГерманииДжо БайденГерманияСШАВ мире
 
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