Германия готова обсудить с Байденом санкции против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В пятницу немецкое ведомство морского судоходства и гидрографии продлило разрешение на строительство "Северного потока — 2" в немецкой исключительной экономической зоне до конца мая.
"Я не могу дать информацию, как поступят с этим разрешением те, кто будет проводить эти строительные работы. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать тему "Северного потока 2" с новой администрацией", - заявил Маас на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, как он относится к разрешению немецкого регулятора в свете смены власти в США.
Он напомнил, что в принятом в декабре в США законе о возможных новых санкциях против проекта говорится о том, что по этому вопросу будут проводиться дискуссии на уровне правительств. "Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", - добавил министр.