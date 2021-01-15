https://ria.ru/20210115/gazoprovod-1593195309.html

Германия готова обсудить с Байденом санкции против "Северного потока — 2"

Германия готова обсудить с Байденом санкции против "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:19

2021-01-15T14:19

2021-01-15T14:19

северный поток — 2

хайко маас

мид германии

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германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.В пятницу немецкое ведомство морского судоходства и гидрографии продлило разрешение на строительство "Северного потока — 2" в немецкой исключительной экономической зоне до конца мая.Он напомнил, что в принятом в декабре в США законе о возможных новых санкциях против проекта говорится о том, что по этому вопросу будут проводиться дискуссии на уровне правительств. "Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", - добавил министр.

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

германия

сша

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северный поток — 2, хайко маас, мид германии, джо байден, германия, сша, в мире