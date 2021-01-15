Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/gazoprovod-1593152867.html
Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января
Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", планирует с сегодняшнего дня возобновить прокладку газопровода в водах Дании. Это следует из... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:07
2021-01-15T11:09
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
дания
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142126_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_439c19b7b38d3d273b7ccb9bd4df06f6.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", планирует с сегодняшнего дня возобновить прокладку газопровода в водах Дании. Это следует из графика, который Nord Stream 2 AG передало датским властям. В нем указано, что строительство стартует 15 января.Как предполагается, укладкой труб в датских водах займется судно "Фортуна". В декабре оно завершило строительство участка в водах Германии, а в начале этой недели вышло из порта Висмар и направилось на восток. Минувшей ночью трубоукладчик указал новый пункт назначения — немецкий порт Росток — и встал на якорь, немного не дойдя до него.По сведениям агентства Bloomberg, строительство одной из двух веток планируется завершить в первой половине наступившего года.Работы в Дании, по данным Bloomberg, завершатся к концу мая. Затем "Фортуна" приступит к укладке труб в водах Германии, которая продлится до июня.Директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин, со своей стороны, отметил, что точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе и погодных условий."В успешной реализации "Северного потока — 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договореннности, подписанные, в том числе, со многими немецкими компаниями.Санкции СШАПроект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Большая часть газопровода уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце 2019 года США включили санкции против проекта в военный бюджет. После этого швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке труб.США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва. Санкции против "Северного потока — 2" (а также "Турецкого потока") включены в военный бюджет США и на этот год. И хотя президент Дональд Трамп наложил вето на этот законопроект, законодатели смогли его преодолеть.Госдепартамент предупредил европейские компании о риска участия в строительстве газопровода и призвал их выйти из проекта, "пока не стало слишком поздно". Так, норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Затем из проекта ушла датская консалтинговая фирма Rambøll. При этом немецкая Wintershall Dea считает, что не должна попасть под санкции, а в концерне Uniper заявили, что пока не получали никаких санкционных угроз.Мнение экспертаВыход компаний из проекта прокомментировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, это не внесет принципиальных изменений в ситуацию."Все риски были известны заранее. В июне появились законопроекты, расширяющие список подсанкционных видов деятельности &lt;…&gt; Списки практически совпадали, и было понятно еще в июне, что один из этих законопроектов получит силу закона. То есть у участников проекта было около полугода, чтобы устранить все эти риски. И, как мы видим по ряду действий участников проекта, о которых сообщалось в открытых источниках, соответствующие выводы были сделаны", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.Он отметил, что участники проекта заранее предприняли действия для минимизации действия новых санкций. В том числе, предполагает Фролов, просчитали возможность ухода некоторых из них.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/sevpotok-1592775323.html
https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html
https://ria.ru/20210106/fond-1592158423.html
россия
германия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142126_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b713d9dfe02595315f3df666dac61a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, дания, сша, экономика

Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января

11:07 15.01.2021 (обновлено: 11:09 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", планирует с сегодняшнего дня возобновить прокладку газопровода в водах Дании. Это следует из графика, который Nord Stream 2 AG передало датским властям. В нем указано, что строительство стартует 15 января.
Как предполагается, укладкой труб в датских водах займется судно "Фортуна". В декабре оно завершило строительство участка в водах Германии, а в начале этой недели вышло из порта Висмар и направилось на восток. Минувшей ночью трубоукладчик указал новый пункт назначения — немецкий порт Росток — и встал на якорь, немного не дойдя до него.
По сведениям агентства Bloomberg, строительство одной из двух веток планируется завершить в первой половине наступившего года.
"Секция трубы может быть в основном завершена уже в июне, поскольку оператор "Северного потока — 2" в пятницу начнет испытания в датских водах", — сообщило агентство со ссылкой на источники.
Работы в Дании, по данным Bloomberg, завершатся к концу мая. Затем "Фортуна" приступит к укладке труб в водах Германии, которая продлится до июня.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 19:34Сказано в эфире
"Северный поток" как троянский конь: теория заговоров по-британски
Директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин, со своей стороны, отметил, что точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе и погодных условий.
"В успешной реализации "Северного потока — 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договореннности, подписанные, в том числе, со многими немецкими компаниями.

Санкции США

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Большая часть газопровода уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце 2019 года США включили санкции против проекта в военный бюджет. После этого швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке труб.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 06:08
Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва. Санкции против "Северного потока — 2" (а также "Турецкого потока") включены в военный бюджет США и на этот год. И хотя президент Дональд Трамп наложил вето на этот законопроект, законодатели смогли его преодолеть.
Госдепартамент предупредил европейские компании о риска участия в строительстве газопровода и призвал их выйти из проекта, "пока не стало слишком поздно". Так, норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Затем из проекта ушла датская консалтинговая фирма Rambøll. При этом немецкая Wintershall Dea считает, что не должна попасть под санкции, а в концерне Uniper заявили, что пока не получали никаких санкционных угроз.
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 19:39
В Германии создадут экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2"

Мнение эксперта

Выход компаний из проекта прокомментировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, это не внесет принципиальных изменений в ситуацию.
"Все риски были известны заранее. В июне появились законопроекты, расширяющие список подсанкционных видов деятельности <…> Списки практически совпадали, и было понятно еще в июне, что один из этих законопроектов получит силу закона. То есть у участников проекта было около полугода, чтобы устранить все эти риски. И, как мы видим по ряду действий участников проекта, о которых сообщалось в открытых источниках, соответствующие выводы были сделаны", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что участники проекта заранее предприняли действия для минимизации действия новых санкций. В том числе, предполагает Фролов, просчитали возможность ухода некоторых из них.
"Часть работ, которые сейчас подпадают под санкции, были завершены заранее и, соответственно, под санкции уже подпасть не могут. А по тем направлениям, которые было невозможно завершить заранее, принимались решения, сглаживающие риски", — заключил собеседник радио.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияДанияСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00СМИ: советник Байдена не поддержал санкции против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния