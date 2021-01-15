https://ria.ru/20210115/gazoprovod-1593152867.html

Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января

Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", планирует с сегодняшнего дня возобновить прокладку газопровода в водах Дании. Это следует из... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:07

2021-01-15T11:07

2021-01-15T11:09

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

дания

сша

экономика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", планирует с сегодняшнего дня возобновить прокладку газопровода в водах Дании. Это следует из графика, который Nord Stream 2 AG передало датским властям. В нем указано, что строительство стартует 15 января.Как предполагается, укладкой труб в датских водах займется судно "Фортуна". В декабре оно завершило строительство участка в водах Германии, а в начале этой недели вышло из порта Висмар и направилось на восток. Минувшей ночью трубоукладчик указал новый пункт назначения — немецкий порт Росток — и встал на якорь, немного не дойдя до него.По сведениям агентства Bloomberg, строительство одной из двух веток планируется завершить в первой половине наступившего года.Работы в Дании, по данным Bloomberg, завершатся к концу мая. Затем "Фортуна" приступит к укладке труб в водах Германии, которая продлится до июня.Директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин, со своей стороны, отметил, что точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе и погодных условий."В успешной реализации "Северного потока — 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим", — сказал дипломат.Он подчеркнул, что российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договореннности, подписанные, в том числе, со многими немецкими компаниями.Санкции СШАПроект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Большая часть газопровода уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце 2019 года США включили санкции против проекта в военный бюджет. После этого швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке труб.США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва. Санкции против "Северного потока — 2" (а также "Турецкого потока") включены в военный бюджет США и на этот год. И хотя президент Дональд Трамп наложил вето на этот законопроект, законодатели смогли его преодолеть.Госдепартамент предупредил европейские компании о риска участия в строительстве газопровода и призвал их выйти из проекта, "пока не стало слишком поздно". Так, норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Затем из проекта ушла датская консалтинговая фирма Rambøll. При этом немецкая Wintershall Dea считает, что не должна попасть под санкции, а в концерне Uniper заявили, что пока не получали никаких санкционных угроз.Мнение экспертаВыход компаний из проекта прокомментировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, это не внесет принципиальных изменений в ситуацию."Все риски были известны заранее. В июне появились законопроекты, расширяющие список подсанкционных видов деятельности <…> Списки практически совпадали, и было понятно еще в июне, что один из этих законопроектов получит силу закона. То есть у участников проекта было около полугода, чтобы устранить все эти риски. И, как мы видим по ряду действий участников проекта, о которых сообщалось в открытых источниках, соответствующие выводы были сделаны", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.Он отметил, что участники проекта заранее предприняли действия для минимизации действия новых санкций. В том числе, предполагает Фролов, просчитали возможность ухода некоторых из них.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/sevpotok-1592775323.html

https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html

https://ria.ru/20210106/fond-1592158423.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, дания, сша, экономика