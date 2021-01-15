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Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января
Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", намерена в пятницу, 15 января, возобновить прокладку трубопровода в датских водах. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:09
2021-01-15T07:07
россия
северный поток — 2
дания
сша
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", намерена в пятницу, 15 января, возобновить прокладку трубопровода в датских водах.Датские власти в начале января уведомили, что Nord Stream 2 AG передало график строительства газопровода, согласно которому строительство в водах королевства стартует 15-го числа.Трубоукладчик "Фортуна", который должны задействовать для работ на этом участке, накануне днем вышел из немецкого порта Висмар и направляется в сторону недостроенного отрезка газопровода.Как сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, строительство газопровода планируется завершить в июне."Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтики до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые ввели несколько пакетов санкций в отношении газопровода, что вынудило некоторые компании отказаться от участия в прокте.Тем не менее в декабре прошлого года трубоукладчик "Фортуна" достроил один из двух недоделанных участков газопровода в территориальных водах Германии.
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россия, северный поток — 2, дания, сша, экономика

Строительство "Северного потока — 2" планируют возобновить 15 января

00:09 15.01.2021 (обновлено: 07:07 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", намерена в пятницу, 15 января, возобновить прокладку трубопровода в датских водах.
Датские власти в начале января уведомили, что Nord Stream 2 AG передало график строительства газопровода, согласно которому строительство в водах королевства стартует 15-го числа.
Трубоукладчик "Фортуна", который должны задействовать для работ на этом участке, накануне днем вышел из немецкого порта Висмар и направляется в сторону недостроенного отрезка газопровода.
Как сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, строительство газопровода планируется завершить в июне.
"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтики до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые ввели несколько пакетов санкций в отношении газопровода, что вынудило некоторые компании отказаться от участия в прокте.
Тем не менее в декабре прошлого года трубоукладчик "Фортуна" достроил один из двух недоделанных участков газопровода в территориальных водах Германии.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:04
Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США
 
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