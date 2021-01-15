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https://ria.ru/20210115/flanders-1593078546.html
В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии" — продолжение туров Stay At Home Museum, которые начались весной во время карантина,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:22
2021-01-15T05:22
культура
новости культуры
питер брейгель (младший)
выставки
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ренессанс
питер пауль рубенс
европа
брюгге
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии" — продолжение туров Stay At Home Museum, которые начались весной во время карантина, сообщает пресс-служба.Серия документальных фильмов позволит посетить еще четыре музея Фландрии. Директор музея, куратор или эксперт расскажут увлекательные истории о музее и хранящихся в нем произведениях искусства, о художниках и коллекционерах, об исторических эпохах и культурных контекстах. В отличие от 40-минутных экскурсий Stay At Home Museum, онлайн-туры проекта "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии" — короткие самостоятельные документальные фильмы продолжительностью от восьми до 14 минут. В течение двух месяцев в России выйдут четыре сюжета:Музей Майера ван ден Берга в Антверпене, основные работы относятся к эпохе готики и Ренессанса в Нидерландах и Бельгии (уже доступен).Церковь Святого Петра в Левене, особый интерес представляют две работы фламандского мастера Дирка Баутса: "Таинство Святого Причастия" и "Мученичество святого Эразма" (выйдет 28 января).Госпиталь Святого Иоанна в Брюгге, одна из старейших больниц в Европе, построенная в середине XII века, в которой сейчас находится коллекция работ ведущего художника Брюгге XV века Ганса Мемлинга (выйдет 11 февраля).Музей Королевской библиотеки Бельгии в Брюсселе, уникальная коллекция рукописей и часовня дворца Нассау, построенная в готическом стиле Брабанта в начале XVI века (выйдет 25 февраля).В виртуальных турах проекта Stay At Home Museum приняли участие более 2,5 миллиона зрителей из почти 100 стран. Все серии с русскими субтитрами ("Ван Эйк. Оптическая революция"; "Брейгель: шедевры мастера в Королевских музеях изящных искусств"; "Дом-музей Рубенса"; "Джеймс Энсор в Mu.Zee, Остенде"; "Дворец Хоф ван Буслейден") доступны на русскоязычной странице проекта VisitFlanders в фейсбуке.
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новости культуры, питер брейгель (младший), выставки, музеи, ренессанс, питер пауль рубенс, европа, брюгге, антверпен

В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"

05:22 15.01.2021
 
© РИА Новости / К. КокошкинПанорама города Брюгге - главного города бельгийской провинции Западная Фландрия
Панорама города Брюгге - главного города бельгийской провинции Западная Фландрия - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / К. Кокошкин
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии" — продолжение туров Stay At Home Museum, которые начались весной во время карантина, сообщает пресс-служба.
Серия документальных фильмов позволит посетить еще четыре музея Фландрии. Директор музея, куратор или эксперт расскажут увлекательные истории о музее и хранящихся в нем произведениях искусства, о художниках и коллекционерах, об исторических эпохах и культурных контекстах.
В отличие от 40-минутных экскурсий Stay At Home Museum, онлайн-туры проекта "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии" — короткие самостоятельные документальные фильмы продолжительностью от восьми до 14 минут.
В течение двух месяцев в России выйдут четыре сюжета:
Музей Майера ван ден Берга в Антверпене, основные работы относятся к эпохе готики и Ренессанса в Нидерландах и Бельгии (уже доступен).
Церковь Святого Петра в Левене, особый интерес представляют две работы фламандского мастера Дирка Баутса: "Таинство Святого Причастия" и "Мученичество святого Эразма" (выйдет 28 января).
Госпиталь Святого Иоанна в Брюгге, одна из старейших больниц в Европе, построенная в середине XII века, в которой сейчас находится коллекция работ ведущего художника Брюгге XV века Ганса Мемлинга (выйдет 11 февраля).
Музей Королевской библиотеки Бельгии в Брюсселе, уникальная коллекция рукописей и часовня дворца Нассау, построенная в готическом стиле Брабанта в начале XVI века (выйдет 25 февраля).
В виртуальных турах проекта Stay At Home Museum приняли участие более 2,5 миллиона зрителей из почти 100 стран. Все серии с русскими субтитрами ("Ван Эйк. Оптическая революция"; "Брейгель: шедевры мастера в Королевских музеях изящных искусств"; "Дом-музей Рубенса"; "Джеймс Энсор в Mu.Zee, Остенде"; "Дворец Хоф ван Буслейден") доступны на русскоязычной странице проекта VisitFlanders в фейсбуке.
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КультураНовости культурыПитер Брейгель (младший)ВыставкиМузеиРенессансПитер Пауль РубенсЕвропаБрюггеАнтверпен
 
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