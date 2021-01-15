https://ria.ru/20210115/faktoring-1593253744.html

Рейтинг: Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга

Рейтинг: Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга

Альфа-Банк по итогам 2020 года поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний России; за этот период объем портфеля банка вырос более,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:36

2021-01-15T18:36

2021-01-15T18:36

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Альфа-Банк по итогам 2020 года поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний России; за этот период объем портфеля банка вырос более, чем на 80%, превысив 196 миллиардов рублей, сообщает кредитное учреждение. Доля Альфа-Банка на российском рынке факторинга составила 18%, банк в минувшем году обеспечил более трети прироста этого рынка. Основной вклад внесли сделки в энергетическом, транспортном и аграрном секторах, промышленности, металлургии и оптовой торговле. Банк также занял лидирующие позиции в международном факторинге с долей более 70%. "2020 год был для нас очень успешным. Альфа-Банку удалось вновь удвоить портфель факторинга. Мы быстро адаптировались к новой реальности и первыми вошли в открывшиеся ниши. В 2021 году мы нацелены усилить темпы роста: запустить инновационные продукты для клиентов всех сегментов и нарастить скорость выплаты финансирования", — приводится в сообщении комментарий управляющего директора по факторингу Альфа-Банка Павла Шишова.

https://ria.ru/20201216/bank-1589562783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика