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Рейтинг: Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга
Рейтинг: Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга
Альфа-Банк по итогам 2020 года поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний России; за этот период объем портфеля банка вырос более,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:36
2021-01-15T18:36
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Альфа-Банк по итогам 2020 года поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний России; за этот период объем портфеля банка вырос более, чем на 80%, превысив 196 миллиардов рублей, сообщает кредитное учреждение. Доля Альфа-Банка на российском рынке факторинга составила 18%, банк в минувшем году обеспечил более трети прироста этого рынка. Основной вклад внесли сделки в энергетическом, транспортном и аграрном секторах, промышленности, металлургии и оптовой торговле. Банк также занял лидирующие позиции в международном факторинге с долей более 70%. "2020 год был для нас очень успешным. Альфа-Банку удалось вновь удвоить портфель факторинга. Мы быстро адаптировались к новой реальности и первыми вошли в открывшиеся ниши. В 2021 году мы нацелены усилить темпы роста: запустить инновационные продукты для клиентов всех сегментов и нарастить скорость выплаты финансирования", — приводится в сообщении комментарий управляющего директора по факторингу Альфа-Банка Павла Шишова.
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60
альфа-банк, новости компаний - экономика

Рейтинг: Альфа-Банк занял второе место в России по объемам факторинга

18:36 15.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАльфа-банк
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Альфа-Банк по итогам 2020 года поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний России; за этот период объем портфеля банка вырос более, чем на 80%, превысив 196 миллиардов рублей, сообщает кредитное учреждение.
Доля Альфа-Банка на российском рынке факторинга составила 18%, банк в минувшем году обеспечил более трети прироста этого рынка. Основной вклад внесли сделки в энергетическом, транспортном и аграрном секторах, промышленности, металлургии и оптовой торговле. Банк также занял лидирующие позиции в международном факторинге с долей более 70%.
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"2020 год был для нас очень успешным. Альфа-Банку удалось вновь удвоить портфель факторинга. Мы быстро адаптировались к новой реальности и первыми вошли в открывшиеся ниши. В 2021 году мы нацелены усилить темпы роста: запустить инновационные продукты для клиентов всех сегментов и нарастить скорость выплаты финансирования", — приводится в сообщении комментарий управляющего директора по факторингу Альфа-Банка Павла Шишова.
 
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
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