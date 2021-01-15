На Украине ослабят ограничения из-за COVID-19
17:00 15.01.2021 (обновлено: 17:17 15.01.2021)
© REUTERS / Valentyn OgirenkoЖенщины проходят мимо инсталляции в виде защитной маски на улице в Киеве
КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что власти не будут продлевать жесткий карантин из-за коронавируса после 24 января, будут действовать ограничения, введенные ранее.
Кабмин Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. В период действия жестких карантинных ограничений закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Кроме того, полностью запрещается работа развлекательных заведений. Закрылись и учреждения культуры.
"Мы не предусматривает продление так называемого жесткого локдауна, хотя он самый мягкий среди всех стран Европы… Карантин, который сейчас продолжается, завершится 24 января, с 25-го мы, вероятнее всего, перейдем к "оранжевой зоне", которая действовала до этих правил", - сказал Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24".
По его словам, медицинская система Украины готова к росту заболеваемости после новогодних праздников.
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