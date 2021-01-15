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На Украине ослабят ограничения из-за COVID-19

На Украине ослабят ограничения из-за COVID-19

Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что власти не будут продлевать жесткий карантин из-за коронавируса после 24 января, будут действовать... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:00

2021-01-15T17:00

2021-01-15T17:17

денис шмыгаль

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

украина

в мире

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КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что власти не будут продлевать жесткий карантин из-за коронавируса после 24 января, будут действовать ограничения, введенные ранее.Кабмин Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. В период действия жестких карантинных ограничений закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Кроме того, полностью запрещается работа развлекательных заведений. Закрылись и учреждения культуры.По его словам, медицинская система Украины готова к росту заболеваемости после новогодних праздников. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, коронавирус covid-19, украина, в мире