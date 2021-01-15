https://ria.ru/20210115/energosnabzhenie-1593160428.html

В Верхневолжье восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

В Верхневолжье восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:34

2021-01-15T11:34

2021-01-15T11:34

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства.По информации Минэнерго РФ, в Верхневолжье из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 5,3 тысячи человек. .По поручению губернатора области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывали региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области. Всего к восстановлению энергоснабжения была привлечена 321 бригада, 1451 человек и 452 единицы техники, в том числе из других регионов. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов применялись резервные источники питания. -0-

https://ria.ru/20210114/most-1593097390.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя