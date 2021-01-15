https://ria.ru/20210115/energosnabzhenie-1593160428.html
В Верхневолжье восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение
В Верхневолжье восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение
В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства.По информации Минэнерго РФ, в Верхневолжье из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 5,3 тысячи человек. .По поручению губернатора области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывали региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области. Всего к восстановлению энергоснабжения была привлечена 321 бригада, 1451 человек и 452 единицы техники, в том числе из других регионов. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов применялись резервные источники питания. -0-
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства.
По информации Минэнерго РФ, в Верхневолжье из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 5,3 тысячи человек. .
По поручению губернатора области Игоря Рудени
всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывали региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области.
Всего к восстановлению энергоснабжения была привлечена 321 бригада, 1451 человек и 452 единицы техники, в том числе из других регионов. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов применялись резервные источники питания. -0-