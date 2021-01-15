Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210115/energosnabzhenie-1593160428.html
В Верхневолжье восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение
В Верхневолжье восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение
В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/31456/70/314567065_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_0f61563c9e06622fee37ffe3a77132e5.jpg
ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства.По информации Минэнерго РФ, в Верхневолжье из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 5,3 тысячи человек. .По поручению губернатора области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывали региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области. Всего к восстановлению энергоснабжения была привлечена 321 бригада, 1451 человек и 452 единицы техники, в том числе из других регионов. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов применялись резервные источники питания. -0-
https://ria.ru/20210114/most-1593097390.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/31456/70/314567065_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_b0852ec36f140210ea6fdcf8389e5133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя

В Верхневолжье восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

11:34 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 янв – РИА Новости. В Тверской области восстановлено энергоснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба областного правительства.
По информации Минэнерго РФ, в Верхневолжье из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 5,3 тысячи человек. .
На набережной реки Волги - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 20:13Тверская область
Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году
По поручению губернатора области Игоря Рудени всю необходимую помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывали региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области.
Всего к восстановлению энергоснабжения была привлечена 321 бригада, 1451 человек и 452 единицы техники, в том числе из других регионов. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов применялись резервные источники питания. -0-
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00СМИ: советник Байдена не поддержал санкции против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния