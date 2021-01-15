Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П. Завального
22 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященную итогам работы в 2020 году и планам на весеннюю сессию.
Задать вопрос
Каким был прошедший кризисный год для различных секторов энергетики? Каковы перспективы развития российского ТЭК в контексте ситуации на мировых энергетических рынках, а также в условиях санкционного давления на газотранспортные проекты?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
Каким был прошедший кризисный год для различных секторов энергетики? Каковы перспективы развития российского ТЭК в контексте ситуации на мировых энергетических рынках, а также в условиях санкционного давления на газотранспортные проекты?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru