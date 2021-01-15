https://ria.ru/20210115/energetika-1593245731.html

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П. Завального

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П. Завального

22 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященную итогам работы в 2020 году и планам на весеннюю сессию.

2021-01-15T17:57

2021-01-15T17:57

2021-01-15T17:57

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Задать вопросКаким был прошедший кризисный год для различных секторов энергетики? Каковы перспективы развития российского ТЭК в контексте ситуации на мировых энергетических рынках, а также в условиях санкционного давления на газотранспортные проекты?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы