https://ria.ru/20210115/ekstremizm-1593231992.html

Прокуратура потребовала ликвидировать Всетатарский общественный центр

Прокуратура потребовала ликвидировать Всетатарский общественный центр

Прокуратура Татарстана в пятницу подала в Верховный суд республики иск о ликвидации регионального общественного объединения "Всетатарский общественный центр"... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:01

2021-01-15T17:01

2021-01-15T17:01

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Прокуратура Татарстана в пятницу подала в Верховный суд республики иск о ликвидации регионального общественного объединения "Всетатарский общественный центр" (ВТОЦ), в работе которого обнаружила факты экстремистской деятельности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Прокурором республики Татарстан подписано административное исковое заявление о ликвидации регионального общественного объединения – Татарстанское региональное всетатарское общественное движение – Всетатарский общественный центр. После вручения копии административного искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и всем заинтересованным по делу лицам материалы дела вместе с иском 15 января были поданы в Верховный суд республики Татарстан", - сказал Галиев.По информации собеседника агентства, проверкой установлено, что деятельность ВТОЦ противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, угрозу нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан.Галиев отметил, что факты экстремистской деятельности ВТОЦ устанавливались и фиксировались на протяжении последних нескольких лет. Ранее в деятельности объединения выявлялись факты распространения в открытых источниках информации, направленной на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку "отношение к языку". В интересах ВТОЦ члены президиума, по данным прокуратуры, организуют публичные мероприятия, которые используются в качестве площадки для распространения экстремистской идеологии."Так, в 2019 году на территории Казани проведено публичное мероприятие, на котором выступления отдельных лиц были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности, возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку – русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию", - уточнил представитель прокуратуры.Об экстремистском характере деятельности ВТОЦ, по информации собеседника агентства, свидетельствует и устав организации. Согласно заключению специалистов, уставная деятельность ВТОЦ направлена на приобретение Татарстаном самостоятельности, изменение политических прав и свобод граждан, в том числе по принципу принадлежности к национальности, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от принадлежности к национальности, формирование у жителей республики мнения о необходимости приобретения Татарстаном большей самостоятельности, чем это предусмотрено действующей Конституцией РФ, а также необходимости обретения международно-правового признания ее самостоятельности."Ранее прокуратурой республики неоднократно принимались иные превентивные меры, направленные на недопущение осуществления объединением экстремистской деятельности, которые не принесли должного результата, противоправная деятельность ВТОЦ была продолжена и не претерпела изменений. Обозначенная мера ответственности… направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации", - резюмировал представитель прокуратуры.

https://ria.ru/20210102/zakony-1591602403.html

https://ria.ru/20201203/medvedev-1587524186.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, общество