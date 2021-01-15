https://ria.ru/20210115/ekonomika-1593193993.html

Набиуллина назвала минусы нетрадиционной денежно-кредитной политики

Набиуллина назвала минусы нетрадиционной денежно-кредитной политики

Банк России осторожно относится к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики, для России это может быть авантюрой, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:15

2021-01-15T14:15

2021-01-15T14:23

гайдаровский форум - 2021

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Банк России осторожно относится к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики, для России это может быть авантюрой, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы остаемся в сфере более традиционной (денежно-кредитной политики - Прим. ред.), за что подвергаемся часто критике, и нам с Антоном Германовичем (Силуановым, министром финансов РФ - Прим. ред.) часто советуют проводить нетрадиционную политику. Потому что нетрадиционная денежно-кредитная политика - это низкие ставки, отрицательные ставки, скупка активов. Можно назвать нетрадиционной бюджетную политику, когда наращивается долг, бесконечный дефицит, потому что считается, что его можно бесконечно рефинансировать, и ничего не произойдет", - сказала она, выступая на Гайдаровском форуме."Мы к этому относимся осторожно. Все-таки пределы такой нетрадиционной политики есть. Мне так кажется, что страны, которые ее проводят, - они каждый раз тестируют новый рубеж: вроде ничего не случилось, инфляция не выросла, долги обслуживаются, - и делают следующий шаг, и такая экспансия этой политики происходит. Но, на мой взгляд, для России это было бы авантюрой", - добавила она.По мнению Набиуллиной, это может быть будет авантюрой и для мира, потому что никто не знает долгосрочных последствий. "Но очевидно одно, что из этой политики очень тяжело выйти. Мы видим, даже страны, которые ставят задачу выйти из нее, практически не могут - там и фискальное доминирование возникает, и куча разных проблем", - отметила она."Действительно кажется, что сколько ни вливай денег в экономику, ни проводи мягкую денежно-кредитную политику - инфляция не растет, сколько ни наращивай долг - он обслуживается. И вот все, на мой взгляд, проживают в этой иллюзии", - сказала глава ЦБ РФ.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

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гайдаровский форум - 2021, россия, эльвира набиуллина, гайдаровский форум, центральный банк рф (цб рф), экономика