https://ria.ru/20210115/dtp-1593134925.html

В Саратове снегоуборочная машина врезалась в легковушку

В Саратове снегоуборочная машина врезалась в легковушку

Снегоуборочный автомобиль "Камаз" столкнулся с легковой машиной в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:15

2021-01-15T09:15

2021-01-15T10:34

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Снегоуборочный автомобиль "Камаз" столкнулся с легковой машиной в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.ДТП произошло вечером в четверг у дома 75А по проспекту 50 лет Октября.

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия