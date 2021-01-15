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В Саратове снегоуборочная машина врезалась в легковушку
В Саратове снегоуборочная машина врезалась в легковушку
Снегоуборочный автомобиль "Камаз" столкнулся с легковой машиной в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:15
2021-01-15T09:15
2021-01-15T10:34
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Снегоуборочный автомобиль "Камаз" столкнулся с легковой машиной в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.ДТП произошло вечером в четверг у дома 75А по проспекту 50 лет Октября.
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саратов, происшествия