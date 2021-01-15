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В Саратове снегоуборочная машина врезалась в легковушку
В Саратове снегоуборочная машина врезалась в легковушку
Снегоуборочный автомобиль "Камаз" столкнулся с легковой машиной в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:15
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саратов
происшествия
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Снегоуборочный автомобиль "Камаз" столкнулся с легковой машиной в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.ДТП произошло вечером в четверг у дома 75А по проспекту 50 лет Октября.
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саратов, происшествия

В Саратове снегоуборочная машина врезалась в легковушку

09:15 15.01.2021 (обновлено: 10:34 15.01.2021)
 
© Фото : УГИБДД по СаратовуДТП на проспекте 50 лет Октября в Саратове
ДТП на проспекте 50 лет Октября в Саратове - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : УГИБДД по Саратову
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Снегоуборочный автомобиль "Камаз" столкнулся с легковой машиной в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло вечером в четверг у дома 75А по проспекту 50 лет Октября.
"По предварительным данным, водитель снегоуборочного автомобиля "Камаз" 1965 года рождения нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, в результате ДТП водитель Nexia 1998 года рождения госпитализирован", - сказали в пресс-службе.
 
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