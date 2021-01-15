Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
20:39 15.01.2021 (обновлено: 06:11 16.01.2021)
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что за исключением соблюдения режима тишины в Донбассе практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Украины подробно проинформировал федерального канцлера Германии о ситуации в Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя с трудом и провокациями. Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Отмечается, что в ходе разговора Зеленский заявил о соблюдении украинской стороной всех договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
"Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "нормандской четверки" 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января", - добавили в офисе президента.
В ходе разговора глава Украины также попросил Меркель о содействии в ускорении получения вакцины от коронавируса.
Помимо этого, Зеленский предложил Германии присоединиться к международной "Крымской платформе" и пригласил Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения