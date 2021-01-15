Слуцкий рассказал о процедуре выхода из Договора по открытому небу
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на завершение процедур по выходу из договора по открытому небу предусмотрено до полугода, решение будет оформлено федеральным законом.
"На завершение процедур по выходу предусматривается до полугода. Очевидно, решение будет оформляться федеральным законом. Готовы подключиться к процессу в парламентской плоскости в рамках открывающейся весенней сессии Госдумы", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что Россия была готова сохранить свое членство в договоре при условии юридически подтвержденных гарантий непередачи информации по итогам полетов над Россией Соединенным Штатам со стороны их европейских партнеров по НАТО.
"Однако, несмотря на многочисленные призывы и неоднократные ноты, этого сделано не было. Теперь вина за слом мощнейшего инструмента по обеспечению доверия и транспарентности в вопросах безопасности (каким и является ДОН) лежит полностью на США и их союзниках по Североатлантическому альянсу", - добавил парламентарий.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.