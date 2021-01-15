https://ria.ru/20210115/dogovor-1593266233.html

Слуцкий рассказал о процедуре выхода из Договора по открытому небу

Слуцкий рассказал о процедуре выхода из Договора по открытому небу

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на завершение процедур по выходу из договора по открытому небу предусмотрено до... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:45

2021-01-15T19:45

2021-01-15T19:45

леонид слуцкий

договор по открытому небу

дональд трамп

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сша

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на завершение процедур по выходу из договора по открытому небу предусмотрено до полугода, решение будет оформлено федеральным законом.Слуцкий отметил, что Россия была готова сохранить свое членство в договоре при условии юридически подтвержденных гарантий непередачи информации по итогам полетов над Россией Соединенным Штатам со стороны их европейских партнеров по НАТО.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210115/soglashenie-1593229996.html

https://ria.ru/20210115/germaniya-1593264835.html

москва

вашингтон (город)

сша

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леонид слуцкий, договор по открытому небу, дональд трамп, госдума рф, нато, москва, вашингтон (город), сша