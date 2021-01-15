НАТО прокомментировала выход России из Договора по открытому небу
17:36 15.01.2021 (обновлено: 17:50 15.01.2021)
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
"Все союзники по НАТО по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Это необходимо для нашей безопасности. Союзники продолжат тесные консультации по будущему контролю над вооружениями. Мы также остаемся открытыми к диалогу в формате Совета Россия-НАТО по вопросам снижения рисков и прозрачности", - сказал Казалет.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.