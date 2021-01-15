https://ria.ru/20210115/dogovor-1593240354.html

НАТО прокомментировала выход России из Договора по открытому небу

НАТО прокомментировала выход России из Договора по открытому небу

Союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:36

2021-01-15T17:36

2021-01-15T17:50

дональд трамп

сша

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

нато

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/don-1593240465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, нато, в мире