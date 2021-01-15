https://ria.ru/20210115/dogovor-1593232917.html

Выход из Договора по открытому небу может занять недели, считает эксперт

Выход из Договора по открытому небу может занять недели, считает эксперт

Процедуры, связанные с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН), могут занять примерно три недели, в этот срок ни Россия, ни страны НАТО не будут... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:03

2021-01-15T17:03

2021-01-15T19:34

дон

александр перенджиев

дональд трамп

нато

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сша

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Процедуры, связанные с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН), могут занять примерно три недели, в этот срок ни Россия, ни страны НАТО не будут совершать наблюдательные полёты на территории друг друга, заявил РИА Новости член Экспертного совета "Офицеров России" подполковник запаса Александр Перенджиев.МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из ДОН. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по ДОН не поддержали российские предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях.Эксперт подчеркнул, что решение Москвы обусловлено тем, что после выхода США из договора его существование представляло угрозу национальной безопасности РФ, поскольку страны НАТО, оставшиеся в ДОН, могли продолжать летать над Россией и передавать информацию Вашингтону, а российская сторона лишалась возможности совершать аналогичные полёты над американской территорией.Собеседник агентства отметил, что из-за упразднения ДОН повысятся напряженность в отношениях России и Запада, а также интенсивность информационной войны.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593225698.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593223911.html

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москва

сша

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дон, александр перенджиев, дональд трамп, нато, москва, сша