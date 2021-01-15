Выход из Договора по открытому небу может занять недели, считает эксперт
17:03 15.01.2021 (обновлено: 19:34 15.01.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Процедуры, связанные с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН), могут занять примерно три недели, в этот срок ни Россия, ни страны НАТО не будут совершать наблюдательные полёты на территории друг друга, заявил РИА Новости член Экспертного совета "Офицеров России" подполковник запаса Александр Перенджиев.
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из ДОН. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по ДОН не поддержали российские предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях.
"Сейчас идёт замораживание исполнения этого договора. Во-вторых, речь идёт о документах, которые высылаются странам-членам ДОН. И в-третьих, произойдёт обмен извещениями по дипломатическим каналам о том, что работа договора прекращена. Я думаю, что всё это может занять максимум три недели, может даже меньше. В это время мы не пустим к себе никого и, соответственно, никуда не полетим", - сказал Перенджиев.
Эксперт подчеркнул, что решение Москвы обусловлено тем, что после выхода США из договора его существование представляло угрозу национальной безопасности РФ, поскольку страны НАТО, оставшиеся в ДОН, могли продолжать летать над Россией и передавать информацию Вашингтону, а российская сторона лишалась возможности совершать аналогичные полёты над американской территорией.
Собеседник агентства отметил, что из-за упразднения ДОН повысятся напряженность в отношениях России и Запада, а также интенсивность информационной войны.
"В результате снизится транспарентность, вырастит напряжение между нашими странами, больше будет различного рода домыслов. Если раньше инспекции, проводимые в рамках ДОН, могли часть этих домыслов снять, то теперь такой возможности не будет. Интенсивность информационной войны сразу же резко возрастёт", - пояснил Перенджиев.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.