https://ria.ru/20210115/dogovor-1593225698.html
В Госдуме прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
В Госдуме прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
Приоритет в разработке федерального закона о выходе России из Договора об открытом небе - на стороне правительства, исполнителем, скорее всего, будет... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:40
2021-01-15T16:40
2021-01-15T16:40
дмитрий новиков
договор по открытому небу
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Приоритет в разработке федерального закона о выходе России из Договора об открытом небе - на стороне правительства, исполнителем, скорее всего, будет министерство иностранных дел, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.Ранее МИД РФ заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора об открытом небе.Парламентарий отметил, что любые международно-правовые акты, в которых участвует Россия, проходят процедуру ратификации в российском парламенте. Договор по открытому небу является одним из таких соглашений, поэтому решение о выходе из него должно быть утверждено парламентом."Законодательная инициатива может исходить от любого субъекта… Но в данном случае приоритет на стороне правительства. Я думаю, что исполнителем по данному вопросу будет министерство иностранных дел. Оно будет готовить все необходимые документы, которые затем поступят в Государственную думу", - сказал Новиков, отвечая на вопрос о том, кто должен готовить проект закона, который закрепит выход РФ из договора.
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html
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дмитрий новиков, договор по открытому небу, госдума рф, в мире
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Приоритет в разработке федерального закона о выходе России из Договора об открытом небе - на стороне правительства, исполнителем, скорее всего, будет министерство иностранных дел, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы
по международным делам Дмитрий Новиков
.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора об открытом небе.
Парламентарий отметил, что любые международно-правовые акты, в которых участвует Россия, проходят процедуру ратификации в российском парламенте. Договор по открытому небу является одним из таких соглашений, поэтому решение о выходе из него должно быть утверждено парламентом.
"Законодательная инициатива может исходить от любого субъекта… Но в данном случае приоритет на стороне правительства. Я думаю, что исполнителем по данному вопросу будет министерство иностранных дел. Оно будет готовить все необходимые документы, которые затем поступят в Государственную думу", - сказал Новиков, отвечая на вопрос о том, кто должен готовить проект закона, который закрепит выход РФ из договора.