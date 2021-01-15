https://ria.ru/20210115/dogovor-1593223911.html

Эксперт оценил вероятность сохранения Договора по открытому небу

Эксперт оценил вероятность сохранения Договора по открытому небу

Россия еще может приостановить процесс выхода из Договора по открытому небу, но, учитывая настрой партнеров, вряд ли стоит рассчитывать на успех, заявил в... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:33

2021-01-15T16:33

2021-01-15T17:07

россия

договор по открытому небу

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия еще может приостановить процесс выхода из Договора по открытому небу, но, учитывая настрой партнеров, вряд ли стоит рассчитывать на успех, заявил в интервью РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом партнеры Москвы по ДОН не поддержали российские предложения по поддержанию жизнеспособности Договора в новых условиях, заявили в МИД.Он отметил, что ссылки западных партнеров на формальные положения самого Договора в такой ситуации были явно недостаточны. "В конце концов, обстоятельства, действительно, серьезно изменились, и как минимум переподтвердить указанные обязательства каким-нибудь совместным заявлением выглядело бы вполне рабочим форматом", - добавил Стефанович.С другой стороны, добавил он, в заявлении о выходе РФ указаны внутренние процедуры, которые, очевидно, потребуют определенного времени. "Так что пока ещё есть время на поиск решений, однако надежды на готовность и желание к поиску таких решений немного. Не исключено, что администрация Джозефа Байдена попробует "сочинить" какой-то новый режим на смену ДОНа, например, с охватом Западно-Тихоокеанского региона, или вообще столь модной "Индо-Пацифики", но это все потребует времени. Да и в целом строить что-то новое лучшее на имеющемся фундаменте работающих инструментов, а не на развалинах", - констатировал эксперт.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.

https://ria.ru/20210115/vinovnye-1593199141.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

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россия, договор по открытому небу, сша, в мире