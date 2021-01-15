Эксперт оценил вероятность сохранения Договора по открытому небу
16:33 15.01.2021 (обновлено: 17:07 15.01.2021)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия еще может приостановить процесс выхода из Договора по открытому небу, но, учитывая настрой партнеров, вряд ли стоит рассчитывать на успех, заявил в интервью РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода из Договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом партнеры Москвы по ДОН не поддержали российские предложения по поддержанию жизнеспособности Договора в новых условиях, заявили в МИД.
"Это досадное, но ожидаемое развитие событий: уж с мая-то можно было бы найти вариант сохранения Договора с учётом российских озабоченностей, из которых никто не делал секрета. Однако остальные страны-участницы Договора не посчитали нужным (либо возможным) конструктивное взаимодействие о форме фиксации обязательств не передавать третьим странам - в первую очередь, США - данные, собранные в рамках полетов, а также не делать "изъятий" в смысле ограничений на пролеты над американскими же базами на своей территории. Терпение России оказалось небезграничным", - сказал эксперт.
Он отметил, что ссылки западных партнеров на формальные положения самого Договора в такой ситуации были явно недостаточны. "В конце концов, обстоятельства, действительно, серьезно изменились, и как минимум переподтвердить указанные обязательства каким-нибудь совместным заявлением выглядело бы вполне рабочим форматом", - добавил Стефанович.
С другой стороны, добавил он, в заявлении о выходе РФ указаны внутренние процедуры, которые, очевидно, потребуют определенного времени. "Так что пока ещё есть время на поиск решений, однако надежды на готовность и желание к поиску таких решений немного. Не исключено, что администрация Джозефа Байдена попробует "сочинить" какой-то новый режим на смену ДОНа, например, с охватом Западно-Тихоокеанского региона, или вообще столь модной "Индо-Пацифики", но это все потребует времени. Да и в целом строить что-то новое лучшее на имеющемся фундаменте работающих инструментов, а не на развалинах", - констатировал эксперт.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
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