https://ria.ru/20210115/dogovor-1593191267.html

Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:03

2021-01-15T14:03

2021-01-15T14:44

дональд трамп

сша

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщил МИД на своем сайте. Там пояснили, что решение США покинуть соглашение "под надуманным предлогом" нарушило баланс интересов участников и подорвало роль ДОН "как инструмента укрепления доверия и безопасности".Подчеркивается, что Москва приняла решение выйти из договора из-за "отсутствия прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях. После завершения всех внутригосударственных процедур по выходу Москва направит уведомление депозитариям. Договор по открытому небуДоговор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.

https://ria.ru/20201229/dogovor-1591390342.html

https://ria.ru/20201214/dogovor-1589228826.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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