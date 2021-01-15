Россия выходит из Договора по открытому небу
14:03 15.01.2021 (обновлено: 14:44 15.01.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщил МИД на своем сайте.
"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", — добавили на Смоленской площади.
Подчеркивается, что Москва приняла решение выйти из договора из-за "отсутствия прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях.
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После завершения всех внутригосударственных процедур по выходу Москва направит уведомление депозитариям.
Договор по открытому небу
Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.
В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.
В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.
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