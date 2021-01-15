На Камчатке военнослужащего осудили за хищение и дезертирство
03:19 15.01.2021 (обновлено: 10:35 15.01.2021)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Камчатский военнослужащий приговорен судом к восьми годам лишения свободы за присвоение одного и хищение восьми миллионов рублей, а также дезертирство, сообщает пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда.
Мужчина, занимая должность в финансовой службе воинской части, присвоил государственные денежные средства в размере более миллиона рублей, похитил более восьми миллионов рублей, а также совершил дезертирство. Он не явился в срок на службу в воинскую часть, расположенную в Камчатском крае, уехал за границу, где использовал документы, искажающие подлинные данные о его личности.
"Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 160, пунктом "б" части 4 статьи 158 и частью 1 статьи 338 УК России <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания "капитан", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с военнослужащего также взысканы в пользу Министерства обороны России около десяти миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.
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