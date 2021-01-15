https://ria.ru/20210115/dizertir-1593121606.html

На Камчатке военнослужащего осудили за хищение и дезертирство

На Камчатке военнослужащего осудили за хищение и дезертирство

Камчатский военнослужащий приговорен судом к восьми годам лишения свободы за присвоение одного и хищение восьми миллионов рублей, а также дезертирство, сообщает РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T03:19

2021-01-15T03:19

2021-01-15T10:35

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Камчатский военнослужащий приговорен судом к восьми годам лишения свободы за присвоение одного и хищение восьми миллионов рублей, а также дезертирство, сообщает пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда.Мужчина, занимая должность в финансовой службе воинской части, присвоил государственные денежные средства в размере более миллиона рублей, похитил более восьми миллионов рублей, а также совершил дезертирство. Он не явился в срок на службу в воинскую часть, расположенную в Камчатском крае, уехал за границу, где использовал документы, искажающие подлинные данные о его личности.В пресс-службе добавили, что с военнослужащего также взысканы в пользу Министерства обороны России около десяти миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.

https://ria.ru/20201223/khischenie-1590518110.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, происшествия