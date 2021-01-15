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На Камчатке военнослужащего осудили за хищение и дезертирство
На Камчатке военнослужащего осудили за хищение и дезертирство
Камчатский военнослужащий приговорен судом к восьми годам лишения свободы за присвоение одного и хищение восьми миллионов рублей, а также дезертирство, сообщает РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:19
2021-01-15T10:35
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Камчатский военнослужащий приговорен судом к восьми годам лишения свободы за присвоение одного и хищение восьми миллионов рублей, а также дезертирство, сообщает пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда.Мужчина, занимая должность в финансовой службе воинской части, присвоил государственные денежные средства в размере более миллиона рублей, похитил более восьми миллионов рублей, а также совершил дезертирство. Он не явился в срок на службу в воинскую часть, расположенную в Камчатском крае, уехал за границу, где использовал документы, искажающие подлинные данные о его личности.В пресс-службе добавили, что с военнослужащего также взысканы в пользу Министерства обороны России около десяти миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.
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камчатский край, происшествия

На Камчатке военнослужащего осудили за хищение и дезертирство

03:19 15.01.2021 (обновлено: 10:35 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
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© РИА Новости / Николай Журавлев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — РИА Новости. Камчатский военнослужащий приговорен судом к восьми годам лишения свободы за присвоение одного и хищение восьми миллионов рублей, а также дезертирство, сообщает пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда.
Мужчина, занимая должность в финансовой службе воинской части, присвоил государственные денежные средства в размере более миллиона рублей, похитил более восьми миллионов рублей, а также совершил дезертирство. Он не явился в срок на службу в воинскую часть, расположенную в Камчатском крае, уехал за границу, где использовал документы, искажающие подлинные данные о его личности.

"Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 3 статьи 160, пунктом "б" части 4 статьи 158 и частью 1 статьи 338 УК России <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания "капитан", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с военнослужащего также взысканы в пользу Министерства обороны России около десяти миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.
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