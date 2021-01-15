https://ria.ru/20210115/demontazh-1593195967.html

Новогодние уличные украшения начали демонтировать в Москве

Новогодние уличные украшения начали демонтировать в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж части новогодних уличных конструкций в Москве, световые элементы будут украшать город до весны,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:20

2021-01-15T14:20

2021-01-15T14:21

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москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж части новогодних уличных конструкций в Москве, световые элементы будут украшать город до весны, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Вместе с тем заммэра отметил, что световые конструкции, как и в прошлые годы, останутся в столице до весны."Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до начала марта на улицах и в парках световые украшения - нарядные гирлянды и световые арки. Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения, они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы", - сказал Бирюков.Он напомнил, что в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили около 4 тысяч декоративных конструкций. Все они использовались повторно и вновь появятся на улицах города в следующие новогодние праздники."После демонтажа украшения отправят на специальные склады, где они будут храниться до декабря. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт", - заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20210115/elki-1593166629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва