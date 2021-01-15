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Новогодние уличные украшения начали демонтировать в Москве
Новогодние уличные украшения начали демонтировать в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж части новогодних уличных конструкций в Москве, световые элементы будут украшать город до весны,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:20
2021-01-15T14:20
2021-01-15T14:21
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж части новогодних уличных конструкций в Москве, световые элементы будут украшать город до весны, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Вместе с тем заммэра отметил, что световые конструкции, как и в прошлые годы, останутся в столице до весны."Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до начала марта на улицах и в парках световые украшения - нарядные гирлянды и световые арки. Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения, они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы", - сказал Бирюков.Он напомнил, что в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили около 4 тысяч декоративных конструкций. Все они использовались повторно и вновь появятся на улицах города в следующие новогодние праздники."После демонтажа украшения отправят на специальные склады, где они будут храниться до декабря. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт", - заключил заммэра.
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москва
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства начали демонтаж части новогодних уличных конструкций в Москве, световые элементы будут украшать город до весны, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы", - сообщил Бирюков.
Вместе с тем заммэра отметил, что световые конструкции, как и в прошлые годы, останутся в столице до весны.
"Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до начала марта на улицах и в парках световые украшения - нарядные гирлянды и световые арки. Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения, они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы", - сказал Бирюков.
Он напомнил, что в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили около 4 тысяч декоративных конструкций. Все они использовались повторно и вновь появятся на улицах города в следующие новогодние праздники.
"После демонтажа украшения отправят на специальные склады, где они будут храниться до декабря. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт", - заключил заммэра.