https://ria.ru/20210115/delo-1593200939.html
В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских
В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских
Уголовное дело возбудили после ДТП в Кировской области, где погибли три человека, включая двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:43
2021-01-15T14:43
2021-01-15T14:43
lada granta
chevrolet niva
hyundai elantra
кирово-чепецкий район
кировская область
советск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП в Кировской области, где погибли три человека, включая двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля - Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta – столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск". В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada Granta и водитель Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы.Отмечается, что погибшие полицейские работали в Кирове и на служебной машине направлялись в командировку.
https://ria.ru/20210115/samara-1593197675.html
кирово-чепецкий район
кировская область
советск
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lada granta, chevrolet niva, hyundai elantra, кирово-чепецкий район, кировская область, советск, происшествия