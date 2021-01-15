https://ria.ru/20210115/delo-1593200939.html

В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских

В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских

Уголовное дело возбудили после ДТП в Кировской области, где погибли три человека, включая двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:43

2021-01-15T14:43

2021-01-15T14:43

lada granta

chevrolet niva

hyundai elantra

кирово-чепецкий район

кировская область

советск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП в Кировской области, где погибли три человека, включая двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля - Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta – столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск". В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada Granta и водитель Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы.Отмечается, что погибшие полицейские работали в Кирове и на служебной машине направлялись в командировку.

https://ria.ru/20210115/samara-1593197675.html

кирово-чепецкий район

кировская область

советск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lada granta, chevrolet niva, hyundai elantra, кирово-чепецкий район, кировская область, советск, происшествия