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В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских
В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских
Уголовное дело возбудили после ДТП в Кировской области, где погибли три человека, включая двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:43
2021-01-15T14:43
lada granta
chevrolet niva
hyundai elantra
кирово-чепецкий район
кировская область
советск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП в Кировской области, где погибли три человека, включая двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля - Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta – столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск". В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada Granta и водитель Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы.Отмечается, что погибшие полицейские работали в Кирове и на служебной машине направлялись в командировку.
https://ria.ru/20210115/samara-1593197675.html
кирово-чепецкий район
кировская область
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lada granta, chevrolet niva, hyundai elantra, кирово-чепецкий район, кировская область, советск, происшествия

В Кировской области возбудили дело после ДТП с участием полицейских

14:43 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП в Кировской области, где погибли три человека, включая двух сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля - Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta – столкнулись в четверг в 15.20 в Кирово-Чепецком районе на 26-м километре автодороги "Киров – Советск – Яранск". В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada Granta и водитель Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta получил травмы.
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"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по неосторожности повлекшее смерть двух и более лиц). Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшие полицейские работали в Кирове и на служебной машине направлялись в командировку.
"Руководство и личный состав УМВД России по Кировской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских", - добавляется в сообщении.
 
Lada GrantaChevrolet NivaHyundai ElantraКирово-Чепецкий районКировская областьСоветскПроисшествия
 
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