https://ria.ru/20210115/delo-1593179573.html

В Ярославле завели уголовное дело против избившей сверстниц девушки

В Ярославле завели уголовное дело против избившей сверстниц девушки

Полиция Ярославля возбудила дело о побоях после публикации в соцсетях видео, где девушка избивает сверстницу и пинает ее по голове, а потом набрасывается еще на РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:02

2021-01-15T13:02

2021-01-15T13:02

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Полиция Ярославля возбудила дело о побоях после публикации в соцсетях видео, где девушка избивает сверстницу и пинает ее по голове, а потом набрасывается еще на одну, сообщило УМВД по региону.Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в центре Ярославля.Установлено, что фигурантка дела в ходе возникшего конфликта нанесла побои девушкам 2003 и 1998 годов рождения. Санкция статьи 116 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, информирует полиция.

https://ria.ru/20210115/tyuremschik-1593145789.html

ярославль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, происшествия