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В Ярославле завели уголовное дело против избившей сверстниц девушки
В Ярославле завели уголовное дело против избившей сверстниц девушки
Полиция Ярославля возбудила дело о побоях после публикации в соцсетях видео, где девушка избивает сверстницу и пинает ее по голове, а потом набрасывается еще на РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:02
2021-01-15T13:02
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Полиция Ярославля возбудила дело о побоях после публикации в соцсетях видео, где девушка избивает сверстницу и пинает ее по голове, а потом набрасывается еще на одну, сообщило УМВД по региону.Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в центре Ярославля.Установлено, что фигурантка дела в ходе возникшего конфликта нанесла побои девушкам 2003 и 1998 годов рождения. Санкция статьи 116 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, информирует полиция.
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ярославль, происшествия

В Ярославле завели уголовное дело против избившей сверстниц девушки

13:02 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Полиция Ярославля возбудила дело о побоях после публикации в соцсетях видео, где девушка избивает сверстницу и пинает ее по голове, а потом набрасывается еще на одну, сообщило УМВД по региону.
Видео появилось в соцсетях. На нем в драке сцепились две девушки, одна из них падает на снег, вторая начинает ее пинать. После сильного пинка по голове стоящие рядом и снимающие конфликт на видео подростки просят ее остановиться. Одна из присутствующих говорит, что избитая ни в чем виновата, она "маленькая девочка", в ответ агрессивная участница конфликта набрасывается и на нее. Девушку начинают оттаскивать молодые люди, с автостоянки на помощь спешат взрослые. По данным соцсетей, инцидент произошел в центре Ярославля.
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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"По результатам проверки по факту конфликта, произошедшего на улице Свободы 2 января, подразделением дознания ОМВД России по Кировскому городскому району в отношении девушки 1998 года рождения, ранее попадавшей в поле зрения сотрудников полиции, возбуждены два уголовных дела по статье 116 УК РФ (Побои)", - говорится в сообщении.
Установлено, что фигурантка дела в ходе возникшего конфликта нанесла побои девушкам 2003 и 1998 годов рождения. Санкция статьи 116 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, информирует полиция.
 
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