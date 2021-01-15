https://ria.ru/20210115/bezrabotnye-1593216855.html

Минтруд сообщил о снижении числа безработных

Минтруд сообщил о снижении числа безработных

Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:57

2021-01-15T15:57

2021-01-15T16:00

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной защиты.Ранее сообщалось, что, по данным министерства на 1 декабря, число зарегистрированных безработными в РФ составляло 3 144 051."По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан", - говорится в сообщении министерства.В Минтруде отметили, что общий уровень безработицы измеряется Росстатом по методологии международной организации труда (МОТ).

https://ria.ru/20210105/rabota-1592069748.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество