https://ria.ru/20210115/bezrabotnye-1593216855.html
Минтруд сообщил о снижении числа безработных
Минтруд сообщил о снижении числа безработных
Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:57
2021-01-15T15:57
2021-01-15T16:00
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной защиты.Ранее сообщалось, что, по данным министерства на 1 декабря, число зарегистрированных безработными в РФ составляло 3 144 051."По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан", - говорится в сообщении министерства.В Минтруде отметили, что общий уровень безработицы измеряется Росстатом по методологии международной организации труда (МОТ).
https://ria.ru/20210105/rabota-1592069748.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной защиты.
Ранее сообщалось, что, по данным министерства на 1 декабря, число зарегистрированных безработными в РФ составляло 3 144 051.
"По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан", - говорится в сообщении министерства.
В Минтруде отметили, что общий уровень безработицы измеряется Росстатом
по методологии международной организации труда (МОТ).