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Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T06:06
2021-01-15T06:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих его не выходя из машины, увеличилось примерно вчетверо в годовом выражении, следует из сообщения для РИА Новости пресс-службы "Яндекса".Компания основывается на данных своего сервиса "Яндекс.Заправки", через который сейчас его пользователи заправляются более 120 тысяч раз в день, а к сервису подключено 7,2 тысячи автозаправочных станций - это четверть всех АЗС в России. "Яндекс.Заправки" - это сервис, с помощью которого на АЗС можно оплачивать топливо через приложение в смартфоне. А если на станции есть свободный заправщик, можно совсем не выходить из машины.Собеседник агентства в связи с этим отметил, что долгое время заправка автомобиля оставалась традиционным полностью офлайновым процессом. Однако сейчас люди привыкают заправляться, по сути, онлайн, используя приложение, что стало особенно заметным в период пандемии коронавируса.Кроме того, за предыдущий год и количество подключенных к сервису АЗС выросло в два с половиной раза. "А благодаря подключению сетей компании "Роснефть" в 2020 году мы вышли в новые регионы: Ростов, Самару и их области, Краснодарский край, Башкирию и другие", - резюмировали в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно

06:06 15.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих его не выходя из машины, увеличилось примерно вчетверо в годовом выражении, следует из сообщения для РИА Новости пресс-службы "Яндекса".
Компания основывается на данных своего сервиса "Яндекс.Заправки", через который сейчас его пользователи заправляются более 120 тысяч раз в день, а к сервису подключено 7,2 тысячи автозаправочных станций - это четверть всех АЗС в России. "Яндекс.Заправки" - это сервис, с помощью которого на АЗС можно оплачивать топливо через приложение в смартфоне. А если на станции есть свободный заправщик, можно совсем не выходить из машины.
"С апреля и до конца 2020 года пользователи заправились через сервис "Яндекс.Заправки" на 19,2 миллиарда рублей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года", - рассказали в пресс-службе.
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Собеседник агентства в связи с этим отметил, что долгое время заправка автомобиля оставалась традиционным полностью офлайновым процессом. Однако сейчас люди привыкают заправляться, по сути, онлайн, используя приложение, что стало особенно заметным в период пандемии коронавируса.
"Действительно, пандемия и необходимость переходить на бесконтактные сервисы отразились на популярности "Яндекс.Заправок". С марта 2020 года доля водителей "Навигатора" (одного из приложений "Яндекса" - ред.), которые стали заправляться из машины, увеличилась в три раза... Люди всё чаще выбирают более безопасный и комфортный способ оплаты топлива", - уточнил он.
Кроме того, за предыдущий год и количество подключенных к сервису АЗС выросло в два с половиной раза. "А благодаря подключению сетей компании "Роснефть" в 2020 году мы вышли в новые регионы: Ростов, Самару и их области, Краснодарский край, Башкирию и другие", - резюмировали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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