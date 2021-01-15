https://ria.ru/20210115/benzin-1593124979.html
Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T06:06
2021-01-15T06:06
2021-01-15T06:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593587_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_cf785ac6a1851b675ae1d13682ebf639.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих его не выходя из машины, увеличилось примерно вчетверо в годовом выражении, следует из сообщения для РИА Новости пресс-службы "Яндекса".Компания основывается на данных своего сервиса "Яндекс.Заправки", через который сейчас его пользователи заправляются более 120 тысяч раз в день, а к сервису подключено 7,2 тысячи автозаправочных станций - это четверть всех АЗС в России. "Яндекс.Заправки" - это сервис, с помощью которого на АЗС можно оплачивать топливо через приложение в смартфоне. А если на станции есть свободный заправщик, можно совсем не выходить из машины.Собеседник агентства в связи с этим отметил, что долгое время заправка автомобиля оставалась традиционным полностью офлайновым процессом. Однако сейчас люди привыкают заправляться, по сути, онлайн, используя приложение, что стало особенно заметным в период пандемии коронавируса.Кроме того, за предыдущий год и количество подключенных к сервису АЗС выросло в два с половиной раза. "А благодаря подключению сетей компании "Роснефть" в 2020 году мы вышли в новые регионы: Ростов, Самару и их области, Краснодарский край, Башкирию и другие", - резюмировали в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/avtomobili-1593047659.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593587_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_6d779c49a6437d162393a4b4f4f10880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих его не выходя из машины, увеличилось примерно вчетверо в годовом выражении, следует из сообщения для РИА Новости пресс-службы "Яндекса".
Компания основывается на данных своего сервиса "Яндекс.Заправки", через который сейчас его пользователи заправляются более 120 тысяч раз в день, а к сервису подключено 7,2 тысячи автозаправочных станций - это четверть всех АЗС в России. "Яндекс.Заправки" - это сервис, с помощью которого на АЗС можно оплачивать топливо через приложение в смартфоне. А если на станции есть свободный заправщик, можно совсем не выходить из машины.
"С апреля и до конца 2020 года пользователи заправились через сервис "Яндекс.Заправки" на 19,2 миллиарда рублей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства в связи с этим отметил, что долгое время заправка автомобиля оставалась традиционным полностью офлайновым процессом. Однако сейчас люди привыкают заправляться, по сути, онлайн, используя приложение, что стало особенно заметным в период пандемии коронавируса.
"Действительно, пандемия и необходимость переходить на бесконтактные сервисы отразились на популярности "Яндекс.Заправок". С марта 2020 года доля водителей "Навигатора" (одного из приложений "Яндекса" - ред.), которые стали заправляться из машины, увеличилась в три раза... Люди всё чаще выбирают более безопасный и комфортный способ оплаты топлива", - уточнил он.
Кроме того, за предыдущий год и количество подключенных к сервису АЗС выросло в два с половиной раза. "А благодаря подключению сетей компании "Роснефть
" в 2020 году мы вышли в новые регионы: Ростов
, Самару
и их области, Краснодарский край
, Башкирию и другие", - резюмировали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.