https://ria.ru/20210115/benzin-1593124979.html

Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно

Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно

Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T06:06

2021-01-15T06:06

2021-01-15T06:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пандемия подтолкнула россиян заправляться бесконтактно: за второй-четвёртый кварталы ушедшего года количество автомобилистов, заливающих бензин и оплачивающих его не выходя из машины, увеличилось примерно вчетверо в годовом выражении, следует из сообщения для РИА Новости пресс-службы "Яндекса".Компания основывается на данных своего сервиса "Яндекс.Заправки", через который сейчас его пользователи заправляются более 120 тысяч раз в день, а к сервису подключено 7,2 тысячи автозаправочных станций - это четверть всех АЗС в России. "Яндекс.Заправки" - это сервис, с помощью которого на АЗС можно оплачивать топливо через приложение в смартфоне. А если на станции есть свободный заправщик, можно совсем не выходить из машины.Собеседник агентства в связи с этим отметил, что долгое время заправка автомобиля оставалась традиционным полностью офлайновым процессом. Однако сейчас люди привыкают заправляться, по сути, онлайн, используя приложение, что стало особенно заметным в период пандемии коронавируса.Кроме того, за предыдущий год и количество подключенных к сервису АЗС выросло в два с половиной раза. "А благодаря подключению сетей компании "Роснефть" в 2020 году мы вышли в новые регионы: Ростов, Самару и их области, Краснодарский край, Башкирию и другие", - резюмировали в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/avtomobili-1593047659.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество