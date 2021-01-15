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Байден представил план стимулирования американской экономики
Байден представил план стимулирования американской экономики
Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов: он призвал конгресс к дополнительному... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:48
2021-01-15T01:48
2021-01-15T01:48
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов: он призвал конгресс к дополнительному выделению средств на вакцинацию, тестирование и открытие школ.Согласно предложению Байдена, 170 миллиардов долларов должны пойти на поддержку старшим школам и высшим учебным заведениям, а 130 миллиардов - на поддержку безопасного открытия учебных заведений. "Это поможет достичь цели первых 100 дней президентства по возобновлению работы школ", - говорится в документе."В соответствии с планом избранного президента 50 миллиардов долларов выделяются на расширение тестирования, на закупку экспресс-тестов, инвестиции в увеличение лабораторных мощностей", - говорится в заявлении."Байден призывает конгресс выделить 160 миллиардов долларов на финансирование, необходимое для спасения жизней американцев, и выполнить его план по созданию национальной программы вакцинации, расширению тестирования, мобилизации программы занятости в области общественного здравоохранения и другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом",- говорится в заявлении.
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джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости.
Избранный президент США Джо Байден
представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов: он призвал конгресс к дополнительному выделению средств на вакцинацию, тестирование и открытие школ.
"План избранного президента по спасению Америки стоимостью 1,9 триллиона долларов амбициозен, но достижим, поможет экономике и начнет побеждать вирус", - говорится в заявлении команды переходного периода - штаба Байдена.
Согласно предложению Байдена, 170 миллиардов долларов должны пойти на поддержку старшим школам и высшим учебным заведениям, а 130 миллиардов - на поддержку безопасного открытия учебных заведений. "Это поможет достичь цели первых 100 дней президентства по возобновлению работы школ", - говорится в документе.
"В соответствии с планом избранного президента 50 миллиардов долларов выделяются на расширение тестирования, на закупку экспресс-тестов, инвестиции в увеличение лабораторных мощностей", - говорится в заявлении.
"Байден призывает конгресс выделить 160 миллиардов долларов на финансирование, необходимое для спасения жизней американцев, и выполнить его план по созданию национальной программы вакцинации, расширению тестирования, мобилизации программы занятости в области общественного здравоохранения и другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом",- говорится в заявлении.