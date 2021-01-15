ФБР заявило об угрозе вооруженных протестов перед инаугурацией Байдена
01:07 15.01.2021 (обновлено: 01:42 15.01.2021)
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральное бюро расследований США не исключает риска вооруженных протестов в преддверии инаугурации Джо Байдена 20 января, заявил глава ФБР Кристофер Рэй на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.
По его словам, бюро обеспокоено "большим количеством" обсуждений в интернете относительно различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и у капитолиев штатов.
"Мы отслеживаем все приходящие "наводки", будь то призывы к вооруженным протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января", - сказал Рэй.
Он также сообщил, что ФБР арестовало более 100 участников беспорядков в Вашингтоне 6 января и опознало более 200 подозреваемых. Глава бюро предостерег тех, кто захочет повторить нечто подобное, от участия в таких акциях.
В свою очередь представитель национальной гвардии США сообщил, что в Вашингтон уже стянули порядка 7 тысяч бойцов, ко дню инаугурации их число вырастет до 21 тысячи.
Штурм Капитолия
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе.
Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.
Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.