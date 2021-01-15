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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210115/bayden-1593116082.html
ФБР заявило об угрозе вооруженных протестов перед инаугурацией Байдена
ФБР заявило об угрозе вооруженных протестов перед инаугурацией Байдена
Федеральное бюро расследований США не исключает риска вооруженных протестов в преддверии инаугурации Джо Байдена 20 января, заявил глава ФБР Кристофер Рэй на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:07
2021-01-15T01:42
выборы президента сша — 2020
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральное бюро расследований США не исключает риска вооруженных протестов в преддверии инаугурации Джо Байдена 20 января, заявил глава ФБР Кристофер Рэй на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.По его словам, бюро обеспокоено "большим количеством" обсуждений в интернете относительно различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и у капитолиев штатов.Он также сообщил, что ФБР арестовало более 100 участников беспорядков в Вашингтоне 6 января и опознало более 200 подозреваемых. Глава бюро предостерег тех, кто захочет повторить нечто подобное, от участия в таких акциях.В свою очередь представитель национальной гвардии США сообщил, что в Вашингтон уже стянули порядка 7 тысяч бойцов, ко дню инаугурации их число вырастет до 21 тысячи.Штурм КапитолияШестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе.Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.
https://ria.ru/20210114/bayden-1592953833.html
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фбр, джо байден, сша, в мире

ФБР заявило об угрозе вооруженных протестов перед инаугурацией Байдена

01:07 15.01.2021 (обновлено: 01:42 15.01.2021)
 
© REUTERS / Joshua RobertsВоеннослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральное бюро расследований США не исключает риска вооруженных протестов в преддверии инаугурации Джо Байдена 20 января, заявил глава ФБР Кристофер Рэй на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.
По его словам, бюро обеспокоено "большим количеством" обсуждений в интернете относительно различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и у капитолиев штатов.

"Мы отслеживаем все приходящие "наводки", будь то призывы к вооруженным протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января", - сказал Рэй.

Он также сообщил, что ФБР арестовало более 100 участников беспорядков в Вашингтоне 6 января и опознало более 200 подозреваемых. Глава бюро предостерег тех, кто захочет повторить нечто подобное, от участия в таких акциях.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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В свою очередь представитель национальной гвардии США сообщил, что в Вашингтон уже стянули порядка 7 тысяч бойцов, ко дню инаугурации их число вырастет до 21 тысячи.

Штурм Капитолия

Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе.
Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.
Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.
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