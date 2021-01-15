https://ria.ru/20210115/barinov-1592837788.html

Биография Валерия Баринова

Биография Валерия Баринова

Советский и российский актер театра и кино Валерий Александрович Баринов родился 15 января 1946 года (по документам) в деревне Жилино Володарского района... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T01:01

2021-01-15T01:01

2021-01-15T01:01

валерий баринов

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113645/47/1136454789_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_89776a25f0674d3fab79de49584437f7.jpg

Советский и российский актер театра и кино Валерий Александрович Баринов родился 15 января 1946 года (по документам) в деревне Жилино Володарского района Орловской области. Настоящая дата его рождения – 27 ноября 1945 года, но в нелегкое послевоенное время это событие родители смогли зафиксировать в сельсовете лишь в январе 1946 года. Свое имя будущий актер получил в честь летчика Валерия Чкалова. В школьные годы Валерий Баринов участвовал в художественной самодеятельности. После окончания школы он посещал студию при Орловском театре драмы, трудился рабочим сцены. В 1968 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.В 1968-1974 годах играл в Театре имени А.С. Пушкина в Ленинграде (ныне Александринский театр). Лучшие работы этого периода – Петя Трофимов в "Вишневом саде" Антона Чехова, Белкин в "Болдинской осени" Юрия Свирина, Вестник в "Антигоне" Софокла. В 1974-1988 годах работал в труппе Центрального театра Советской Армии (ныне Центральный академический театр Российской армии) в Москве. Здесь Бариновым были созданы такие образы, как Шишлов в "Молве" Афанасия Салынского, Вепрев в "Статье" Романа Солнцева и ряд других. С приходом в главного режиссера Юрия Еремина творчество Валерия Баринова получило иное направление – огромный диапазон его репертуара привлек к артисту внимание критики и зрителей. Знаковой для актера стала роль Рогожина в спектакле "Идиот" по Федору Достоевскому. В 1988 году Баринов вместе с Ереминым покинул Театр армии и перешел в Театр имени А.С. Пушкина в Москве, в котором проработал до 1991 года. Он играл Рабачева в постановке "Светит, да не греет" по Александру Островскому, Шатова в "Бесах" по Достоевскому и Альберу Камю, Троекурова в "Дубровском" Александра Пушкина.В 1992 году Валерий Баринов перешел в труппу Малого театра, где играл роли Никодима в "Царе Иудейском" Константина Романова, Захарьина-Юрьева в "Царе Иоанне Грозном" Алексея Толстого, Кучумова в постановке "Бешеные деньги", Корпелова в "Трудовом хлебе" и Боровцова в "Пучине" Александра Островского, Президента в "Коварстве и любви" Фридриха Шиллера, Ванина в "Пире победителей" Александра Солженицына, Наполеона в "Корсиканке" Иржи Губача.С 2005 года Баринов работает в Московском театре юного зрителя. Он был занят в постановке Камы Гинкаса "Шуты Шекспировы". В текущем репертуаре играет в спектаклях "Скрипка Ротшильда" (Яков) и "Черный монах" (Песоцкий) Антона Чехова, "Леди Макбет нашего уезда" Николая Лескова (Борис Тимофеевич), "Все кончено" Эдварда Олби (Друг), "Вариации тайны" Эрика Эмманюэля Шмитта (Эрик Ларсен), "Кошка на раскаленной крыше" Теннеси Уильямса (Папа). В антрепризных театрах Баринов был занят в постановках "Дубровский" Пушкина (1999), "А-ля фуршет со святой водой" (2000) Наума Брода, "Буря в стакане воды" (2006) Эжена Скриба. В кино Баринов дебютировал в 1968 году в небольшой роли в драме "Шаги по земле". Первую главную роль Власа Строгова актер сыграл в сериале "Строговы" (1976). Затем он снимался в фильмах "Подросток" (1983), "Хозяйка детского дома" (1983), "Покушение" (1987), "Волкодав" (1991), "Роман императора"(1993) и др.Известность актеру принесла картина "Агапэ" (1996), где он сыграл маленького человека, ставшего жертвой "хозяина жизни".Популярность Баринова возросла после отрицательной роли Хлебонасущенского в телесериале "Петербургские тайны" (1994-1998).Валерий Баринов играл роли в таких фильмах и сериалах, как "Дом для богатых" (2000), "Марш Турецкого" (2000, 2002), "Мужская работа" (2001, 2002), "След оборотня" (2001), "Каменская" (2002), "Водитель для Веры" (2004), "Девять неизвестных" (2005), "Кадетство" (2006, 2007), "День выборов" (2007), "Ничего личного" (2007), "Выхожу тебя искать" (2009), "Сердце матери" (2010), "Контригра" (2011), "С чего начинается Родина" (2014), "В созвездии Стрельца" (2015) и др. Среди киноработ последних лет – роли в картинах и сериалах "Аниматор" (2018), "Шахматная королева" (2018), "Двойное отражение" (2019), "Балабол-3" (2019), "Динозавр-2" (2019), "Не приходи ко мне во сне" (2019), "Я подарю тебе победу" (2019), "Калашников" (2020), "Любовь лечит" (2020) и др.Всего актер сыграл более 200 ролей.Валерий Баринов – народный артист РФ (1999). В 2006 году за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность он был удостоен ордена Почета. В 2007 году Баринов получил приз за лучшую мужскую роль имени Михаила Ульяновa (фильм "Ничего личного") на фестивале "Московская премьера" Актер женат третьим браком. У него двое детей – сын Егор (от второго брака) и дочь Александра. Егор Баринов пошел по стопам отца и стал актером, на его счету свыше 150 ролей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий баринов, справки