https://ria.ru/20210115/banki-1593135811.html
В России предложили запретить покупку банков государством
В России предложили запретить покупку банков государством
В правительство поступил законопроект, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли в банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:23
2021-01-15T09:23
2021-01-15T10:26
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
рбк (медиагруппа)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В правительство поступил законопроект, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли в банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.Он предусматривает поправки в закон "О защите конкуренции", в котором может появиться глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки может затронуть Российскую Федерацию, ее субъекты — государственные и муниципальные образования, а также Банк России и компании или банки с госучастием.Как отмечается, необходимость в подобных мерах появилась из-за ситуации в финансовом секторе: в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70 процентов.Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что документ важен для создания оптимальных условий развития конкуренции. Кроме того, по его мнению, поправки поддержат частных игроков.Проект доработало и внесло Минэкономразвития. В пресс-службе кабмина сказали, что он находится на рассмотрении. В Минфине пояснили, что в министерство законопроект поступил еще в 2019 году и был согласован.
https://ria.ru/20210108/bank-1592300357.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), рбк (медиагруппа), экономика