https://ria.ru/20210115/banki-1593135811.html

В России предложили запретить покупку банков государством

В России предложили запретить покупку банков государством

В правительство поступил законопроект, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли в банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:23

2021-01-15T09:23

2021-01-15T10:26

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

рбк (медиагруппа)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В правительство поступил законопроект, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли в банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.Он предусматривает поправки в закон "О защите конкуренции", в котором может появиться глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки может затронуть Российскую Федерацию, ее субъекты — государственные и муниципальные образования, а также Банк России и компании или банки с госучастием.Как отмечается, необходимость в подобных мерах появилась из-за ситуации в финансовом секторе: в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70 процентов.Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что документ важен для создания оптимальных условий развития конкуренции. Кроме того, по его мнению, поправки поддержат частных игроков.Проект доработало и внесло Минэкономразвития. В пресс-службе кабмина сказали, что он находится на рассмотрении. В Минфине пояснили, что в министерство законопроект поступил еще в 2019 году и был согласован.

https://ria.ru/20210108/bank-1592300357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), рбк (медиагруппа), экономика