Азаров встретился с министром культуры Любимовой
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В четверг, 14 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в рамках встречи стороны обсудили вопросы подготовки к 60-летию первого полета человека в космос. "Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны. Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий", - цитирует Азарова пресс-служба.
Азаров и Любимова также обсудили реконструкцию театра юного зрителя "СамАрт", строительство здания для театра-студии "Грань", а также реконструкцию самарского цирка и создание в Самаре филиала Третьяковской галереи.
В ходе встречи Азаров отметил, что Самарская область по итогам прошлого года все показатели национального проекта "Культура" выполнила на 100%, а по многим направления – перевыполнила. "Благодаря нацпроекту Самарская область получила новые библиотеки, отремонтированные и отреставрированные дома культуры, виртуальные киноконцертные залы, новое оборудование, музыкальные инструменты, прошли переподготовку и работники учреждений культуры. В наступившем году мы самым активным образом продолжим работу по реализации нацпроекта "Культура", инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", – отметил глава региона.
По данным пресс-службы, отдельное внимание на встрече было уделено деятельности рабочей группы Госсовета по направлению "Культура", которую по поручению президента России возглавляет Дмитрий Азаров.
Азаров поблагодарил Любимову за тесное взаимодействие и особое внимание к региону. "Ведомство готово оказывать поддержку, направленную на развитие культуры в Самарской области, и, конечно же, совместно работать в рамках работы профильной комиссии Государственного совета", – отметила Любимова.