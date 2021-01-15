https://ria.ru/20210115/azarov-1593143159.html

Азаров встретился с министром культуры Любимовой

Азаров встретился с министром культуры Любимовой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:13

2021-01-15T10:13

2021-01-15T10:13

ольга любимова

дмитрий азаров

самара

самарская область

политика

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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в рамках встречи стороны обсудили вопросы подготовки к 60-летию первого полета человека в космос. "Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны. Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров и Любимова также обсудили реконструкцию театра юного зрителя "СамАрт", строительство здания для театра-студии "Грань", а также реконструкцию самарского цирка и создание в Самаре филиала Третьяковской галереи.В ходе встречи Азаров отметил, что Самарская область по итогам прошлого года все показатели национального проекта "Культура" выполнила на 100%, а по многим направления – перевыполнила. "Благодаря нацпроекту Самарская область получила новые библиотеки, отремонтированные и отреставрированные дома культуры, виртуальные киноконцертные залы, новое оборудование, музыкальные инструменты, прошли переподготовку и работники учреждений культуры. В наступившем году мы самым активным образом продолжим работу по реализации нацпроекта "Культура", инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", – отметил глава региона.По данным пресс-службы, отдельное внимание на встрече было уделено деятельности рабочей группы Госсовета по направлению "Культура", которую по поручению президента России возглавляет Дмитрий Азаров.Азаров поблагодарил Любимову за тесное взаимодействие и особое внимание к региону. "Ведомство готово оказывать поддержку, направленную на развитие культуры в Самарской области, и, конечно же, совместно работать в рамках работы профильной комиссии Государственного совета", – отметила Любимова.

https://ria.ru/20210112/bolnitsa-1592758594.html

https://ria.ru/20210107/samara-1592213787.html

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ольга любимова, дмитрий азаров, самара, самарская область, политика