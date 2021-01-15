Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/azarov-1593143159.html
Азаров встретился с министром культуры Любимовой
Азаров встретился с министром культуры Любимовой
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:13
2021-01-15T10:13
ольга любимова
дмитрий азаров
самара
самарская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:114:2851:1718_1920x0_80_0_0_b42e8195521f8ac542326220c3569470.jpg
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в рамках встречи стороны обсудили вопросы подготовки к 60-летию первого полета человека в космос. "Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны. Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров и Любимова также обсудили реконструкцию театра юного зрителя "СамАрт", строительство здания для театра-студии "Грань", а также реконструкцию самарского цирка и создание в Самаре филиала Третьяковской галереи.В ходе встречи Азаров отметил, что Самарская область по итогам прошлого года все показатели национального проекта "Культура" выполнила на 100%, а по многим направления – перевыполнила. "Благодаря нацпроекту Самарская область получила новые библиотеки, отремонтированные и отреставрированные дома культуры, виртуальные киноконцертные залы, новое оборудование, музыкальные инструменты, прошли переподготовку и работники учреждений культуры. В наступившем году мы самым активным образом продолжим работу по реализации нацпроекта "Культура", инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", – отметил глава региона.По данным пресс-службы, отдельное внимание на встрече было уделено деятельности рабочей группы Госсовета по направлению "Культура", которую по поручению президента России&nbsp; возглавляет Дмитрий Азаров.Азаров поблагодарил Любимову за тесное взаимодействие и особое внимание к региону. "Ведомство готово оказывать поддержку, направленную на развитие культуры в Самарской области, и, конечно же, совместно работать в рамках работы профильной комиссии Государственного совета", – отметила Любимова.
https://ria.ru/20210112/bolnitsa-1592758594.html
https://ria.ru/20210107/samara-1592213787.html
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_206:0:2646:1830_1920x0_80_0_0_a7997e2987f4b34f17e42d40a77a4e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга любимова, дмитрий азаров, самара, самарская область, политика

Азаров встретился с министром культуры Любимовой

10:13 15.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В четверг, 14 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в рамках встречи стороны обсудили вопросы подготовки к 60-летию первого полета человека в космос. "Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны. Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий", - цитирует Азарова пресс-служба.
Азаров и Любимова также обсудили реконструкцию театра юного зрителя "СамАрт", строительство здания для театра-студии "Грань", а также реконструкцию самарского цирка и создание в Самаре филиала Третьяковской галереи.
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 18:04
В Самаре построят новый корпус областной детской инфекционной больницы
В ходе встречи Азаров отметил, что Самарская область по итогам прошлого года все показатели национального проекта "Культура" выполнила на 100%, а по многим направления – перевыполнила. "Благодаря нацпроекту Самарская область получила новые библиотеки, отремонтированные и отреставрированные дома культуры, виртуальные киноконцертные залы, новое оборудование, музыкальные инструменты, прошли переподготовку и работники учреждений культуры. В наступившем году мы самым активным образом продолжим работу по реализации нацпроекта "Культура", инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", – отметил глава региона.
По данным пресс-службы, отдельное внимание на встрече было уделено деятельности рабочей группы Госсовета по направлению "Культура", которую по поручению президента России  возглавляет Дмитрий Азаров.
Азаров поблагодарил Любимову за тесное взаимодействие и особое внимание к региону. "Ведомство готово оказывать поддержку, направленную на развитие культуры в Самарской области, и, конечно же, совместно работать в рамках работы профильной комиссии Государственного совета", – отметила Любимова.
Новогодняя инсталляция, посвященная покорению космоса, в Самаре - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 10:42Новый год—2021
В Самаре появились инсталляции, посвященные покорению космоса
 
Ольга ЛюбимоваДмитрий АзаровСамараСамарская областьПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00СМИ: советник Байдена не поддержал санкции против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
14:53Пушков раскритиковал заявление Госдепа о "притеснениях" СМИ в России
14:46Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу
14:43Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer
14:43В США выявили более 229 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния