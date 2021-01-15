https://ria.ru/20210115/arkheologiya-1593182735.html

Археологи объяснили загадку тысяч лосиных зубов в могильниках Карелии

Археологи объяснили загадку тысяч лосиных зубов в могильниках Карелии

Археологи изучили несколько тысяч подвесок из зубов лося, найденных в древних захоронениях на острове Южный Олений в Карелии, восстановили технику их... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:21

2021-01-15T13:21

2021-01-15T13:47

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Археологи изучили несколько тысяч подвесок из зубов лося, найденных в древних захоронениях на острове Южный Олений в Карелии, восстановили технику их изготовления и выяснили, что подвески были предназначены для украшения одежды, а лось был самым почитаемым животным у людей каменного века. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.Многие позднемезолитические захоронения Северной Европы содержат выполненные в виде подвесок зубы евразийского лося (Alces alces). Российские и финские археологи тщательно изучили более 4,3 тысячи резцов лося из 84 захоронений конца среднего каменного века на острове Южный Олений в Онежском озере. Здесь найдены могилы мужчин, женщин и детей разного возраста. Могилы содержат множество предметов и следы красной охры, что означает пожелание обрести покой после смерти.По мнению исследователей, подвески из лосиных резцов использовали в качестве подвесок или кулонов, которые прикрепляли к одежде нитками из волокон или сухожилий. В одной могиле археологи нашли останки женщины, одежду которой украшало примерно 300 лосиных резцов. Хотя сама одежда не сохранилась, расположение подвесок проливает свет на возможный тип этой одежды. Сто двадцать семь резцов располагались вокруг бедер и, возможно, были прикреплены к подолу или фартуку, а также вдоль пояса. Сверху покойная была посыпана красной охрой.Авторы предполагают, что украшения из зубов были частью костюмов, головных уборов и ремней, а их дребезжащий звук играл важную роль во время ритуалов и церемоний.Также в захоронениях ученые нашли подвески из зубов бобра и бурого медведя, но их значительно меньше, чем лосиных. Отсюда авторы делают вывод, что лось был самым почитаемым животным у древних людей, населявших Северную Европу, а резцы лося имели культовое значение.Исследователи проанализировали технику изготовления подвесок и, к своему удивлению, обнаружили, что все четыре с лишним тысячи предметов были обработаны абсолютно одинаково — в корневой части зубов были сделаны одна или несколько небольших бороздок, что упрощало завязывание нитки. По мнению авторов, это отражает однородную культуру общества охотников-собирателей, живших на территории Карелии примерно 8,2 тысячи лет назад, и наличие у них своих собственных правил изготовления культовых предметов. Аналогичные подвески из лосиных зубов, найденные в могильниках Прибалтики и Скандинавии, относящихся к тому же периоду, всегда имеют отверстия для нити.Как правило, на кулонах из конкретных могилах преобладал только один, максимум два типа бороздок, сделанных, судя по всему, одним и тем же мастером. Это указывает на то, что подвески были результатом рутинного серийного производства и их изготавливали в течение короткого времени."Интересно, что канавки не всегда делались на самой широкой стороне зуба, что было бы самым простым вариантом, — приводятся в пресс-релизе Хельсинкского университета слова одного из авторов исследования Риитта Райнио (Riitta Rainio). — Во многих могилах бороздки находятся на тонкой стороне зуба, где выполнить их сложнее из-за хрупкости зуба. Ремесленник мог прибегнуть к этому методу, чтобы потом связать кулоны в определенном положении".Наибольшее количество зубов лосей обнаружили в могилах молодых женщин и мужчин, наименьшее — у детей и пожилых людей. Возможно, считают авторы, количество украшений из зубов лося как-то отражало возраст и значимость в семье хозяина одежды.

https://ria.ru/20210113/ukraintsy-1592836225.html

https://ria.ru/20201229/neandertaltsy-1591234367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология, биология, республика карелия