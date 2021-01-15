https://ria.ru/20210115/aktsiya-1593258579.html
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково
В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T19:06
2021-01-15T19:06
2021-01-16T00:00
людмила нефедова
внуково
алексей навальный
москва
германия
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье. Ранее Алексей Навальный заявил о планах вернуться в Москву из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". УФСИН сообщило о планах задержать его до рассмотрения судом вопроса о замене условного срока реальным.Она добавила, что 15 человек, призывающих к участию в этих мероприятиях, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.
https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html
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людмила нефедова, внуково, алексей навальный, москва, германия, общество