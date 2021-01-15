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Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково
В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T19:06
2021-01-16T00:00
людмила нефедова
внуково
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москва
германия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье. Ранее Алексей Навальный заявил о планах вернуться в Москву из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". УФСИН сообщило о планах задержать его до рассмотрения судом вопроса о замене условного срока реальным.Она добавила, что 15 человек, призывающих к участию в этих мероприятиях, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.
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людмила нефедова, внуково, алексей навальный, москва, германия, общество

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково

19:06 15.01.2021 (обновлено: 00:00 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье.
Ранее Алексей Навальный заявил о планах вернуться в Москву из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". УФСИН сообщило о планах задержать его до рассмотрения судом вопроса о замене условного срока реальным.

"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Она добавила, что 15 человек, призывающих к участию в этих мероприятиях, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.
Алексей Навальный в Германии - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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