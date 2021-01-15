https://ria.ru/20210115/aktsiya-1593258579.html

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково

В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-15T19:06

2021-01-15T19:06

2021-01-16T00:00

людмила нефедова

внуково

алексей навальный

москва

германия

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В прокуратуре Москвы предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях в столичном аэропорту Внуково в воскресенье. Ранее Алексей Навальный заявил о планах вернуться в Москву из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". УФСИН сообщило о планах задержать его до рассмотрения судом вопроса о замене условного срока реальным.Она добавила, что 15 человек, призывающих к участию в этих мероприятиях, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html

москва

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, внуково, алексей навальный, москва, германия, общество