https://ria.ru/20210115/aeroport-1593137395.html

Краснодарский аэропорт закрыли из-за снегопада

Краснодарский аэропорт закрыли из-за снегопада

Аэропорт Краснодара закрылся до 11.00 мск, из-за выпавшего ночью снега задержано 13 бортов, ведётся расчистка взлетной полосы, сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:33

2021-01-15T09:33

2021-01-15T11:53

краснодар

сочи

пермь

происшествия

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КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Аэропорт Краснодара закрылся до 11.00 мск, из-за выпавшего ночью снега задержано 13 бортов, ведётся расчистка взлетной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Отмечается, что с полуночи Краснодар находился в эпицентре циклона, в городе шёл сильный снег.По данным пресс-службы, задержаны рейсы на Москву, Пермь и Сочи.Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний, и в случае необходимости пассажиры будут обеспечены напитками и питанием.Позднее стало известно, что аэродром ростовского аэропорта "Платов" также закрыли для расчистки снега, сообщил представитель аэропорта."На данный момент аэродром аэропорта "Платов" закрыт на расчистку от снега ориентировочно до 13.00 мск", - сказал он.На запасной аэродром в Волгоград ушел один рейс – "Азимут" из Новосибирска. На вылет задерживаются четыре рейса – в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри и Стамбул.Из-за сложных погодных условий все службы аэропорта работают в усиленном режиме. На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работают 13 единиц техники.Аэропорт Краснодара с 11.00 мск возобновил обслуживание рейсов, прерванное в связи с необходимостью расчистки аэродрома от выпавшего за ночь снега, сообщает пресс-служба воздушной гавани.По данным на 10.00 мск, задержано по-прежнему 13 рейсов. Два из них – АК "Победа" и S7 по-прежнему находятся на запасных аэродромах в Сочи и Минеральных Водах соответственно. Один рейс АК "Победа" в Екатеринбург отменен. Отмечается, что время их вылета может в дальнейшем корректироваться по ситуации. Пассажирам предложен возврат авиабилетов, их обеспечивают напитками и горячим питанием.

https://ria.ru/20210114/snegouborka-1593069204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, сочи, пермь, происшествия