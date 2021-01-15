https://ria.ru/20210115/aeroport-1593137395.html
Краснодарский аэропорт закрыли из-за снегопада
Краснодарский аэропорт закрыли из-за снегопада
Аэропорт Краснодара закрылся до 11.00 мск, из-за выпавшего ночью снега задержано 13 бортов, ведётся расчистка взлетной полосы, сообщает пресс-служба воздушной... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:33
2021-01-15T09:33
2021-01-15T11:53
краснодар
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пермь
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КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Аэропорт Краснодара закрылся до 11.00 мск, из-за выпавшего ночью снега задержано 13 бортов, ведётся расчистка взлетной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Отмечается, что с полуночи Краснодар находился в эпицентре циклона, в городе шёл сильный снег.По данным пресс-службы, задержаны рейсы на Москву, Пермь и Сочи.Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний, и в случае необходимости пассажиры будут обеспечены напитками и питанием.Позднее стало известно, что аэродром ростовского аэропорта "Платов" также закрыли для расчистки снега, сообщил представитель аэропорта."На данный момент аэродром аэропорта "Платов" закрыт на расчистку от снега ориентировочно до 13.00 мск", - сказал он.На запасной аэродром в Волгоград ушел один рейс – "Азимут" из Новосибирска. На вылет задерживаются четыре рейса – в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри и Стамбул.Из-за сложных погодных условий все службы аэропорта работают в усиленном режиме. На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работают 13 единиц техники.Аэропорт Краснодара с 11.00 мск возобновил обслуживание рейсов, прерванное в связи с необходимостью расчистки аэродрома от выпавшего за ночь снега, сообщает пресс-служба воздушной гавани.По данным на 10.00 мск, задержано по-прежнему 13 рейсов. Два из них – АК "Победа" и S7 по-прежнему находятся на запасных аэродромах в Сочи и Минеральных Водах соответственно. Один рейс АК "Победа" в Екатеринбург отменен. Отмечается, что время их вылета может в дальнейшем корректироваться по ситуации. Пассажирам предложен возврат авиабилетов, их обеспечивают напитками и горячим питанием.
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Кадры очистки от снега аэропорта Краснодар
Краснодарский аэропорт закрылся на очистку от снега
2021-01-15T09:33
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краснодар, сочи, пермь, происшествия
КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости.
Аэропорт Краснодара
закрылся до 11.00 мск, из-за выпавшего ночью снега задержано 13 бортов, ведётся расчистка взлетной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что с полуночи Краснодар находился в эпицентре циклона, в городе шёл сильный снег.
"На 08:10 задержано 13 рейсов... В настоящее время аэропорт закрыт до 11:00. Идет интенсивная работа по расчистке и обработке химреагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, задержаны рейсы на Москву
, Пермь
и Сочи
.
Уточняется, что с пассажирами работают представители авиакомпаний, и в случае необходимости пассажиры будут обеспечены напитками и питанием.
Позднее стало известно, что аэродром ростовского аэропорта "Платов" также закрыли для расчистки снега, сообщил представитель аэропорта.
"На данный момент аэродром аэропорта "Платов" закрыт на расчистку от снега ориентировочно до 13.00 мск", - сказал он.
На запасной аэродром в Волгоград ушел один рейс – "Азимут" из Новосибирска. На вылет задерживаются четыре рейса – в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри и Стамбул.
Из-за сложных погодных условий все службы аэропорта работают в усиленном режиме. На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работают 13 единиц техники.
Аэропорт Краснодара с 11.00 мск возобновил обслуживание рейсов, прерванное в связи с необходимостью расчистки аэродрома от выпавшего за ночь снега, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Международный аэропорт Краснодара начинает обслуживание рейсов с 11.00 15 января 2021 года. В настоящее время началась регистрация и оформление багажа на рейсы в Брянск, Санкт-Петербург и Москва (Шереметьево)", - сообщает пресс-служба аэропорта.
По данным на 10.00 мск, задержано по-прежнему 13 рейсов. Два из них – АК "Победа" и S7 по-прежнему находятся на запасных аэродромах в Сочи и Минеральных Водах соответственно. Один рейс АК "Победа" в Екатеринбург отменен. Отмечается, что время их вылета может в дальнейшем корректироваться по ситуации. Пассажирам предложен возврат авиабилетов, их обеспечивают напитками и горячим питанием.