https://ria.ru/20210115/aeratsiya-1593268984.html

"Мосводосток" продолжает работы по аэрации водоемов

"Мосводосток" продолжает работы по аэрации водоемов

Большинство прудов в Москве с наступлением холодов покрывается льдом, из-за чего создается дефицит кислорода для рыб и подводной растительности, чтобы... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T20:10

2021-01-15T20:10

2021-01-15T20:10

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городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Большинство прудов в Москве с наступлением холодов покрывается льдом, из-за чего создается дефицит кислорода для рыб и подводной растительности, чтобы поддерживать экосистему городских водоемов, специалисты ГУП "Мосводосток" регулярно проводят работы по их аэрации, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города МосквыВ ведомстве отметили, что для предотвращения замерзания в сильные морозы специалисты ГУП "Мосводосток" работают в режиме повышенного контроля, еженедельно обновляя лунки и обеспечивая постоянное насыщение кислородом для рыб и микроорганизмов."Работы по аэрации водоемов продолжатся до периода устойчивого таяния льда", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20201224/mosvodostok-1590798983.html

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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва