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"Мосводосток" продолжает работы по аэрации водоемов
"Мосводосток" продолжает работы по аэрации водоемов
Большинство прудов в Москве с наступлением холодов покрывается льдом, из-за чего создается дефицит кислорода для рыб и подводной растительности, чтобы... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T20:10
2021-01-15T20:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Большинство прудов в Москве с наступлением холодов покрывается льдом, из-за чего создается дефицит кислорода для рыб и подводной растительности, чтобы поддерживать экосистему городских водоемов, специалисты ГУП "Мосводосток" регулярно проводят работы по их аэрации, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города МосквыВ ведомстве отметили, что для предотвращения замерзания в сильные морозы специалисты ГУП "Мосводосток" работают в режиме повышенного контроля, еженедельно обновляя лунки и обеспечивая постоянное насыщение кислородом для рыб и микроорганизмов."Работы по аэрации водоемов продолжатся до периода устойчивого таяния льда", - заключили в ведомстве.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва

"Мосводосток" продолжает работы по аэрации водоемов

20:10 15.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобиль Мосводостока
Автомобиль Мосводостока - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Большинство прудов в Москве с наступлением холодов покрывается льдом, из-за чего создается дефицит кислорода для рыб и подводной растительности, чтобы поддерживать экосистему городских водоемов, специалисты ГУП "Мосводосток" регулярно проводят работы по их аэрации, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

"Работы по аэрации начинаются при толщине льда на водоемах больше 10 сантиметров. Показатели кислорода в воде зимой регулярно замеряются. В ведении ГУП "Мосводосток" находится 250 прудов общей площадью свыше 690 гектаров. В настоящее время работы по аэрации выполнены на всех обслуживаемых предприятием водоемах, просверлено свыше 1300 лунок," - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что для предотвращения замерзания в сильные морозы специалисты ГУП "Мосводосток" работают в режиме повышенного контроля, еженедельно обновляя лунки и обеспечивая постоянное насыщение кислородом для рыб и микроорганизмов.
"Работы по аэрации водоемов продолжатся до периода устойчивого таяния льда", - заключили в ведомстве.
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