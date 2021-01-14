https://ria.ru/20210114/zloupotrebleniya-1593058117.html

ЕЭК начала проверку в отношении "Яндекса" и Mail.ru

ЕЭК начала проверку в отношении "Яндекса" и Mail.ru

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:15

2021-01-14T17:15

2021-01-14T17:16

яндекс

евразийская экономическая комиссия

mail.ru group

технологии

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые могут злоупотреблять доминирующим положением, говорится в сообщении комиссии."В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Яндекс" и "Мэйл.ру". Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции", - сообщает ЕЭК."В настоящее время антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции, и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов", - также отметили в комиссии.

https://ria.ru/20201103/zoom-1582824495.html

https://ria.ru/20201119/yandeks-1585337237.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, евразийская экономическая комиссия, mail.ru group, технологии, экономика