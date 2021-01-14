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ЕЭК начала проверку в отношении "Яндекса" и Mail.ru
ЕЭК начала проверку в отношении "Яндекса" и Mail.ru
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:15
2021-01-14T17:16
яндекс
евразийская экономическая комиссия
mail.ru group
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые могут злоупотреблять доминирующим положением, говорится в сообщении комиссии."В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Яндекс" и "Мэйл.ру". Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции", - сообщает ЕЭК."В настоящее время антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции, и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов", - также отметили в комиссии.
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яндекс, евразийская экономическая комиссия, mail.ru group, технологии, экономика

ЕЭК начала проверку в отношении "Яндекса" и Mail.ru

17:15 14.01.2021 (обновлено: 17:16 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые могут злоупотреблять доминирующим положением, говорится в сообщении комиссии.
Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Яндекс" и "Мэйл.ру". Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции", - сообщает ЕЭК.
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"В настоящее время антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции, и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов", - также отметили в комиссии.
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ЯндексЕвразийская экономическая комиссияMail.Ru GroupТехнологииЭкономика
 
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