https://ria.ru/20210114/zhurnalisty-1593054421.html

Захарова заявила, что США не ответили по существу на ноты о журналистах

Захарова заявила, что США не ответили по существу на ноты о журналистах

Госдеп США не ответил по существу ни на одну ноту посольства России в Вашингтоне с требованием наказать виновных в нападениях на работников российских СМИ,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:00

2021-01-14T17:00

2021-01-14T17:01

мария захарова

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдеп США не ответил по существу ни на одну ноту посольства России в Вашингтоне с требованием наказать виновных в нападениях на работников российских СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В 2020 году российские журналисты неоднократно подвергались нападениям в США. В мае корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. В июне продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями. В середине июля журналисты Первого канала Вячеслав Архипов и Юлия Ольховская подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Пострадавшие в атаке журналисты были с бейджами с надписью "Пресса". В октябре журналисты Первого канала Георгий Олисашвили и Максим Катаев подверглась нападению в Филадельфии, Катаев получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.

https://ria.ru/20210114/zakharova-1593053460.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, сша, в мире