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Захарова заявила, что США не ответили по существу на ноты о журналистах
Захарова заявила, что США не ответили по существу на ноты о журналистах
Госдеп США не ответил по существу ни на одну ноту посольства России в Вашингтоне с требованием наказать виновных в нападениях на работников российских СМИ,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:00
2021-01-14T17:01
мария захарова
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдеп США не ответил по существу ни на одну ноту посольства России в Вашингтоне с требованием наказать виновных в нападениях на работников российских СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В 2020 году российские журналисты неоднократно подвергались нападениям в США. В мае корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. В июне продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями. В середине июля журналисты Первого канала Вячеслав Архипов и Юлия Ольховская подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Пострадавшие в атаке журналисты были с бейджами с надписью "Пресса". В октябре журналисты Первого канала Георгий Олисашвили и Максим Катаев подверглась нападению в Филадельфии, Катаев получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.
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мария захарова, сша, в мире

Захарова заявила, что США не ответили по существу на ноты о журналистах

17:00 14.01.2021 (обновлено: 17:01 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдеп США не ответил по существу ни на одну ноту посольства России в Вашингтоне с требованием наказать виновных в нападениях на работников российских СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Госдеп не ответил по существу ни на одну ноту посольства России в Вашингтоне с требованием провести расследование и наказать виновных в нападениях на работников российских СМИ. Это к вопросу об обеспечении в США неотвратимости наказания за преступления против журналистов", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В 2020 году российские журналисты неоднократно подвергались нападениям в США. В мае корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. В июне продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями. В середине июля журналисты Первого канала Вячеслав Архипов и Юлия Ольховская подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Пострадавшие в атаке журналисты были с бейджами с надписью "Пресса". В октябре журналисты Первого канала Георгий Олисашвили и Максим Катаев подверглась нападению в Филадельфии, Катаев получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 16:55
В МИД рассказали о сомнительных предложениях журналистам от спецслужб США
 
Мария ЗахароваСШАВ мире
 
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